«استدراج القاصرات».. تفاصيل سقوط شبكة للرذيلة على مركب نيلي بالجيزة

«استدرجوا الفتيات القاصرات للأثرياء العرب» هذا ما توصلت إليه تحريات مباحث الآداب بعد رصد شبكة منافية للآداب داخل مركب نيلي على كورنيش النيل في الجيزة، وأن زعيمة الشبكة كانت تستدرج الفتيات القاصرات لممارسة الرذيلة مع الأثرياء العرب نظير مبالغ مالية كبيرة تقسم بين زعيمة الشبكة «القوادة» وهي سيدة أربعينية، والفتيات، وتكون مهمة القوادة هي توصيل الزبون بالفتاة خلال جلسة تعارف بينهما في مركب نيلي بالعجوزة حتى ألقي القبض على القوادة و4 فتيات من شبكتها.

حبس شبكة للأعمال المنافية للآداب بالمركب النيلي

قررت النيابة العامة حبس شبكة دعارة المركب النيلي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت النيابة العامة للقوادة تكوين شبكة دعارة واستقطاب القاصرات للأعمال المنافية للآداب، بينما نسبت النيابة للفتيات ممارسة الدعارة بأجر مع الرجال دون تمييز، وكلفت النيابة المباحث بإعداد تحرياتها في الواقعة، واستجوبت المتهمة الرئيسية وشبكتها، واعترفت عضوات الشبكة بتفاصيل الجريمة وأنهن يمارسن تلك الأعمال منذ عدة أشهر مع راغبي المتعة الحرام سواء كانوا أثرياء عربا أو غيرهم، وواجهت النيابة المتهمات بالمضبوطات وهي منشطات ضبطت بحوزتهن فقررن أنها تستخدم في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الزبائن.

شبكة المركب النيلي والأثرياء العرب

وأوضحت تحقيقات النيابة أن عضوات شبكة دعارة المركب النيلي كن يترددن على مركبين نيليين ثابتين على كورنيش النيل في الجيزة لمقابلة الزبائن، وبعدها تنطلق كل فتاة مع زبونها إلى شقق مفروشة خارج المركب أو داخل شقة خاصة بالقوادة، وأن الأخيرة تتفق مع كل فتاة على 2000 جنيه عن كل زبون عربي، و500 جنيه عن كل زبون مصري، بينما تأخذ الفتاة باقي المبلغ، واستمرت عضوات الشبكة في ممارسة تلك الأعمال حتى رصدتهن مباحث الآداب وألقت القبض عليهن وأحلن إلى النيابة التي قررت حبسهن على ذمة التحقيقات.