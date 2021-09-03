«أرسله معنا غدا يرتع ويلعب».. التحقيق في استغلال حضانة أطفال آية قرآنية

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورة لإحدى الحضانات، مكتوبا عليها إحدى الآيات القرآنية «أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ»، وهو ما اعتبروه نوعا من الاستغلال الديني.

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزارة التضامن لـ«الوطن»، أن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت المسؤولين في الوزارة ببحث شكوى أحد المواطنين، حول هذه الصورة.

تحذير مهم من «التضامن» لـ«الحضانات»

وأضاف المصدر أنه تم إخطار جميع مسؤولي الحضانات على مستوى الجمهورية لرصد موقع الحضانة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بمجرد تلقي الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، شكوى من مواطن على «فيس بوك»، خاصة أن الوزارة ترفض أي توظيف أو استغلال ديني في عمل الحضانات، وتفرض عقوبات صارمة على كل حضانة تحاول الإيحاء بأنها حضانة ذات طابع ديني.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تحرص فيه وزارة التضامن الاجتماعي دائما على متابعة عمل الحضانات والتأكد من التزامها بكل الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة الأطفال من فيروس كورونا.

«التضامن»: 30% زيادة لعدد الحضانات بحلول 2023

وفي وقت سابق، قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك توجها بشأن زيادة عدد الحضانات بنسبة 30% خلال العامين المقبلين، كاشفة أن في الوقت الحالي هناك 15 ألف حضانة مرخصة، و10 آلاف و600 حضانة غير مرخصة، موضحة أن الشروط الموضوعة لترخيص الحضانة تتمثل في مدى تطابقها مع معايير الجودة.

فيما تشمل مبادرة «حياة كريمة»، افتتاح 5 آلاف حضانة بقرى «حياة كريمة»، ضمن الخطة الموضوعة لمبادرة الحضانات مع العمل على زيادة أعدادها، في الوقت الذي تواصل فيه وزارتا التربية والتعليم والتضامن وضع خطط تحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة في مرحلة ما قبل رياض الأطفال من سن يوم لـ4 سنوات يُراعى فيها قواعد الصحة والتغذية والتعليم.