وزيرة التضامن: نشجع على عودة الحضانات بإجراءات احترازية كاملة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تُشجع الجميع على العودة للحضانات لكن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة «الحدث اليوم».

وعلى جانب آخر، أكدت «القباج»، أن ميزانية مبادرة «حياة كريمة» تتخطى الـ700 مليار جنيه، كما أن المبادرة تستهدف في مرحلتها الأولى ثلث مراكز مصر، وتستهدف تقديم حياة كريمة للمواطنين، وهذا يدل على منهجية مصر، موضحة أن المبادرة تستهدف استثمار البشر من خلال التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة في الريف وملف الإعاقة في الريف.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن هناك أكثر من 10 وزارت تشارك في مبادرة «حياة كريمة» بالإضافة إلى المجتمع المدني والقطاع الخاص، وأيضا المصريين بالخارج، فمبادرة حياة كريمة برنامج رئاسي كبير ومتكامل، إن لم يكن أكبر المشروعات القومية ، كما أن المرحلة الأولى من هذا المشروع يستهدف 1400 قرية في 52 مركزا على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أن «تكافل وكرامة» برنامج تنموي يقايض الأسرة على مؤشرات تنموية تخص أضعف الفئات فيها، وهى الأطفال التي هي الأحق بتعليمها وصحتها، كما أن الوزارة نجحت إلى حد كبير في أن يكون أطفال «تكافل وكرامة» ملحقين بالمدارس، كما أن ملف الاستثمار في البشر ملف مهم للغاية، والوزارة تعمل على ملف الحضانات وتنظيم الأسرة، وكذلك التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة في الريف، بالإضافة إلى الاهتمام بملف الإعاقة.

وأردفت أن الأطفال ليسوا ملكية خاصة للأسر، فهم لهم حقوق ويجب أن تهب الدولة بكافة مؤسساتها للدفاع عنهم، فلا يجوز أن تتزوج البنت وعمرها 14 عاما، وهناك تبعات مرعبة لهذا الزواج المبكر، مضيفة أن المحور الأساسي للدولة الجديدة هو الإنسان ذاته وبناء المواطن والتركيز على حقوقه كاملة.