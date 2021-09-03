أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2021.. الكابتشينو بـ3 جنيهات

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2021، والذي بدأ صرف التموين والمقررات الشهرية فيه منذ الأول من الشهر، ويستمر الصرف حتى يوم 30 من سبتمبر.

28 سلعة تموينية

وحددت وزارة التموين أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2021، والتي توفرها الحكومة شهريا للمواطنين المقيدين على بطاقات الدعم التمويني عدد 28 سلعة تموينية، تضخ وزارة التموين الآلاف منها يوميا لمنافذ صرف السلع التموينية يوميا من أجل توفير السلع التموينية للمواطنين.

الزيت والسكر والأرز سلع أساسية

وتشمل أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2021، أسعار سلع السكر والأرز والزيت والمكرونة كسلع أساسية، بالإضافة إلى باقي قائمة أسعار سلع التموين.

أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2021

سعر السكر المعبأ 1 كجم 8.50 جنيه

الأرز المعبأ 1 كجم 8 جنيهات

عدس مجروش 500 جم 8 جنيهات

فول مجروش 500 جم 9.90 جنيه

مسلى صناعي 800 جم 17.25 جنيه

شاي ناعم 40 جم 3 جنيهات

صلصة طماطم 300 جم 4.75

جبنة تتراباك 250 جم 5.25 جنيه

مسحوق أتوماتيك 1 كجم 15.75 جنيه

مسحوق عادي 800 جم 10.50 جنيه

صابون غسيل 2.25 جنيه

صابون تواليت 5.50 جنيه

لبن جاف 125 جم 17.50 جنيه

زجاجة خل 900 مللي 4.25 جنيه

زيت خليط 800 مللي 17 جنيها

زيت خليط 1 كجم 21 جنيها

مكرونة 1 كجم 8 جنيهات

مكرونة 500 جم 4 جنيهات

دقيق معبأ 1 كجم 7 جنيهات

علبة كبريت 1 جنيه

كيس ملح 1 جنيه

بار حلاوة طحينية 2 جنيه

ظرف طحينة بيضاء 2 جنيه

كيس سائل غسيل أواني 2 جنيه

علبة مرقة دجاج 8 مكعبات 3 جنيهات

كيس كابتشينو 18 جم 3 جنيهات

ويبلغ عدد المواطنين المقيدين على منظومة الدعم التمويني 64 مليون مواطن يستحقون شهريا هذه السلع من خلال صرفها بالبطاقة التموينية، وتختلف حصة كل بطاقة من هذه السلع باختلاف عدد الأفراد.