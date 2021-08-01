أسعار سلع التموين لشهر أغسطس 2021.. السكر 8.5 جنيه ولتر الزيت 21 جنيها

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار سلع التموين لشهر أغسطس 2021، وذلك تزامنا مع بدء صرف مقررات تموين شهر أغسطس، والتي بدأ الصرف فيها اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة صباحا، ويستمر الصرف يوميا حتى الساعة التاسعة مساء، ولمدة 30 يوما حتى نهاية شهر أغسطس.

ويشهد محرك البحث العالمي، جوجل، البحث من قبل عدد كبير من مستخدميه حول أسعار سلع التموين لشهر أغسطس 2021، وتشمل أبرز أسعار سلع التموين لشهر أغسطس 2021، وتصل لما يقرب من 28 سلعة تموينية، كالتالي:

أسعار سلع التموين لشهر أغسطس 2021

زيت خليط 1 لتر بسعر 21 جنيها.

زيت خليط 800 مللي بسعر 17 جنيها.

كيلو جرام من الأرز المعبأ بسعر 8 جنيهات.

سكر معبأ 1 كجم بسعر 8 جنيهات ونصف.

مكرونة 1 كجم بسعر 8 جنيهات.

نصف كيلو من المكرونة بسعر 4 جنيهات.

ويصل سعر الصلصة بحجم 300 جم إلى 4.75 جنيه.

شاي ناعم بسعر 3 جنيهات.

عدس مجروش 500 جم بسعر 8 جنيهات.

سمن صناعي 800 جم بسعر 17.25 جنيه.

مسحوق غسيل أوتوماتيك 1 كجم بسعر 15.75 جنيه.

مسحوق غسيل عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

صابون تواليت 125 جم بسعر 5.50 جنيه.

لبن جاف 125 جم بسعر 17 جنيها.

فول معبأ 500 جم بسعر 9.90 جنيه.

دقيق ورقي 1 كجم بسعر 7 جنيهات.

دقيق بلاستيك 1 كجم بسعر 7 جنيهات.

خل 5% 900 مللي بسعر 4.25 جنيه.

كيس ملح طعام بسعر واحد جنيه.

كيس سائل غسيل أواني 80 جراما بسعر 2 جنيه.

علبة مرقة دجاج 8 مكعب 4 جنيهات.

وتشهد حاليا منافذ صرف سلع التموين، مع منافذ مشروع جميعتي، ومفروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى المحافظات، حركة أولية من قبل المواطنين مع بدء الساعات الأولى لصرف مقررات تموين شهر أغسطس 2021.