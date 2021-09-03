هجوم مسلح على سد النهضة.. وسقوط 50 قتيلا وعشرات المصابين

شنت قوات من الجبهة الشعبية لتحرير «تيجراي» هجوما مسلحا اليوم استهدف سد النهضة، ووقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجبهة وعناصر الجيش الإثيوبي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية، عن الجيش، إن 120 فردا من قوات جبهة الـ«تيجراي» استهدفت بناء سد النهضة الإثيوبي.

القضاء على 50 مسلحا وإصابة 70

ونقلت وكالة الأنباء عن منسق قطاع العمليات لفرقة العمل المشتركة في منطقة «متكل» بإقليم «بني شنقول غومز»، العقيد سيف إنجي، أن 50 قتيلا قد سقطوا بينما أصيب 70 آخرون بجروح خطيرة.

هجوم على إقليم العفر

كانت وكالة الأنباء الإثيوبية قد أعلنت أن محاولات الجبهة الشعبية لتحرير الـ«تيجراي»، لقطع طريق إسفلتي رئيسي بالأسلحة الثقيلة للسيطرة على منطقة «دالول» قد فشلت.

من جانبه، قال رئيس إقليم «أمهرة»، أغيجنهو تشاغر، إن جماعة مسلحة تعمل باسم «قمانت»، بالتعاون مع الجبهة الشعبية لتحرير الـ«تيجراي»، تم الاشتباك معهم في منطقة «شيفان».