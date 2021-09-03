وفاة الممثل الهندي سيدارت شوكلا تصدم الوسط الفني

ما زالت أخبار وفاة الممثل الهندي سيدارت شوكلا تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاته أمس الخميس، وذلك إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، ذهب على أثرها لمستشفى مومباى بالهند، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكان حادث وفاة الممثل الهندي سيدارت شوكلا صدمة للجميع داخل الوسط الفني الهندي وخارجه، وذلك لصغر سنه، حيث يبلغ من العمر 40 عاما.

وشيع جثمانه في الهند اليوم منذ عدة ساعات، وسيطر الحزن على جميع الحضور، وانهارت شقيقته أثناء حضور الجنازة، حسبما قالت الصحافة الهندية.

تفاصيل رحيل الممثل الهندي

وكان آخر ما كتبه الممثل الهندي قبل رحيله عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، دعم للأطقم الطبية قال فيه: «إلى جميع المحاربين في الخطوط الأمامية، شكرًا من القلب، أنت تخاطر بحياتك وتعمل لساعات لا تحصى، وتريح المرضى الذين لا يمكن أن يكونوا مع عائلاتهم، أنت حقا أشجع، إن الوجود في الخطوط الأمامية ليس بالأمر السهل، لكننا نقدر حقًا جهودك».

ونعى الراحل عدد كبير من الفنانين الهنود، منهم مانوج باجباي الذي كتب في تغريدة على تويتر: «يا إلهي، هذا أمر مروع للغاية، ستفشل الكلمات في وصف الصدمة وشعور الفقد الذي قد ينتاب أقرباءه وأعزاءه، أتمنى أن يستريح بسلام».

الفنانون الهنود ينعون الراحل

وكتب أيضا الممثل الهندي سونيل جونجر: «مصدوم وحزين لمعرفة ما جرى لسيدهارت شوكلا، توفى مبكرًا، صلواتي له، فلترقد بسلام.. وخالص التعازي لأحباء الراحل.. أخبار مروعة ومؤلمة».

وبدأ الممثل الهندي رحلته في عالم الفن من أحد البرامج الهندية الشهيرة عام 2008، ولم يحقق الانتشار المطلوب وقتها، ولكنه بعد ذلك بدأ رحلته عبر الشهرة في عام 2014 بمجموعة من الأفلام والمسلسلات الهندية الشهيرة.