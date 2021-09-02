«كورونا» يضرب الهند مجدداً و«موديرنا» تطلب اعتماد جرعة ثالثة

عاد فيروس كورونا ليضرب الهند مجدداً، حيث أعلنت السلطات الصحية هناك أمس، أنها سجلت أكثر من 47 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فى أكبر زيادة فى معدل الحالات اليومية خلال شهرين، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز».

وفى السياق نفسه، افتتحت منظمة الصحة العالمية فى برلين مركزاً للأبحاث والكشف المبكر عن الأوبئة بهدف الاستجابة بشكل أفضل لحالات الطوارئ الصحية.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن «على العالم أن يكون قادراً على اكتشاف الأحداث الجديدة التى قد تؤدى إلى حدوث جائحة ورصد تدابير مكافحة الأمراض فى الوقت الفعلى للتخطيط لوضع إدارة فعّالة لمخاطر الأوبئة والأمراض».

وأعلنت شركة «موديرنا» أنها قدمت إلى وكالة الأدوية الأمريكية بيانات أوّلية للحصول على ترخيص بإعطاء جرعة ثالثة معزَّزة من لقاحها ضد كورونا فى الولايات المتحدة، وقال الرئيس التنفيذى للشركة «ستيفان بانسل»، فى بيان: «يسعدنا الشروع بعملية طلب الترخيص»، متعهداً بأن تظل شركته «تسبق الفيروس بمسافات». وأتلفت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 15.1 مليون جرعة من لقاحات كورونا منذ أول مارس الماضى، وفقاً لتقرير بثّته «إن بى سى نيوز»، وتتنوّع أسباب إهدار الجرعات، وتشمل: قوارير متشققّة، وأخطاء فى تمييع اللّقاحات، وأعطال فى ثلاجات التخزين.