انطلاق نهائي دوري مراكز الشباب في الغردقة بحضور وزير الرياضة

يشهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، نهائي دوري مراكز الشباب في نسخته الثامنة 2020-2021، بحضور اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والدكتورة إيمان عبد الجابر، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، وخالد والمشرف العام على دوري مراكز الشباب، وخالد كامل مدير البطولة، حيث يقام النهائي بين فريقي مركزي شباب المحسمة المحطة (ممثل الإسماعيلية)، وبليفا (ممثل بني سويف)، على ملعب نادي سنزو بمدينة الغردقة.

وزير الرياضة: دوري مراكز الشباب لكرة القدم واحد من المشروعات الكبرى

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن دوري مراكز الشباب لكرة القدم يعد واحدًا من المشروعات الكبرى التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة لنشر الممارسة الرياضية، وتكثيف الأنشطة والبرامج داخل مراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية في ضوء التنشئة الرياضية للنشء والشباب، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع قاعدة الممارسين للعبة الشعبية الأولى، وتنفيذ أنشطة رياضية متميزة داخل أكبر عدد ممكن من مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، لإعطاء الفرصة الحقيقية لجميع الفرق الرياضية بتلك المراكز للمشاركة والمنافسة بغرض اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب.

إيمان عبد الجابر: 17 ألفا و500 لاعب شاركوا في النسخة الحالية

ومن جانبها قالت الدكتورة إيمان عبد الجابر، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، بديوان عام الوزارة، المشرف العام على المسابقة، أن النسخة الحالية من دوري مراكز الشباب، شارك فيها 17 ألفا و100 لاعب من 570 مركز شباب من كافة محافظات الجمهورية، و2850 جهازا فنيا وإداريا، و9357 حكما، كما شاركت 2932 عربة إسعاف تم توزيعها على 255 ملعبا، كما شهدت النسخة الحالية من دوري مراكز الشباب إحراز اللاعبين 20 ألفا و599 هدفا في 4968 مباراة.

وأضافت أن قيمة مجموع جوائز مسابقة دوري مراكز الشباب في النسخة الحالية، بلغت 30 مليون جنيه، حيث سيحصل الفريق صاحب المركز الأول على 150 ألف جنيه، والمركز الثاني على 100 ألف جنيه، والثالث «مركز شباب قرية عامر» 70 ألف جنيه، والرابع «مركز شباب العدوة» 30 ألف جنيه.

وأشارت إلى أن مركز شباب المحسمة المحطة، ممثل محافظة الإسماعيلية، قد صعد للنهائي بعد فوزه على مركز شباب العدوة ممثل محافظة الشرقية، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وعلى الجانب الآخر صعد مركز شباب بلفيا، ممثل بني سويف، بعد فوزه على مركز شباب قرية عامر ممثل السويس، بهدفين مقابل هدف وحيد.

تجدر الإشارة إلى حصول مركز شباب العمراوي «الإسكندرية» على النسختين الأولى والخامسة، ومركز شباب فيصل «السويس» على النسختين الثالثة والرابعة، ومركز شباب حصة شبشير «الغربية» على النسخة الثانية، وسنتريس «المنوفية» على النسخة السادسة، والنسخة السابعة توُج بها مركز شباب شبرا نبات «الغربية»، فيما حقق مركز شباب قرية عامر ممثل محافظة السويس، برونزية دوري مراكز الشباب النسخة الثامنة بعد تغلبه على مركز شباب العدوة ممثل الشرقية بضربات الجزاء الترجيحية بأربعة أهداف مقابل هدفين بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على ملعب مركز شباب السلام بمحافظة بورسعيد.