غدا.. وزير الرياضة يشهد نهائي دوري مراكز الشباب بالغردقة

يشهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، نهائي دوري مراكز الشباب النسخة الثامنة 2020/2021، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، بين مركز شباب المحسمة المحطة «الإسماعيلية» ومركز شباب بليفا «بني سويف» في السابعة مساء غدٍ الجمعة على ملعب نادي سنزو بالغردقة.

صبحي: دوري مراكز الشباب لكرة القدم يعد واحدًا من المشروعات الكبرى

وأوضح الوزير أن دوري مراكز الشباب لكرة القدم يعد واحدًا من المشروعات الكبرى التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة لنشر الممارسة الرياضية، وتكثيف الأنشطة والبرامج داخل مراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية في ضوء التنشئة الرياضية للنشء والشباب في صور توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع قاعدة الممارسين للعبة الشعبية الأولى، وتنفيذ أنشطة رياضية متميزه داخل أكبر عدد ممكن من مراكز الشباب على مستوى الجمهورية لإعطاء الفرصة الحقيقية لجميع الفرق الرياضية بتلك المراكز للمشاركة والمنافسة بغرض اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب.

مركز شباب المحسمة وبليفا بني سويف يلتقيان في النهائي

وكان مركز شباب المحسمة المحطة ممثل محافظة الإسماعيلية، قد صعد للنهائي بعد فوزه على مركز شباب العدوة ممثل محافظة الشرقية، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وعلى الجانب الآخر صعد مركز شباب بلفيا ممثل بني سويف بعد فوزه على مركز شباب قرية عامر ممثل السويس، بهدفين مقابل هدف وحيد.

فيما حقق مركز شباب قرية عامر ممثل محافظة السويس، برونزية دوري مراكز الشباب النسخة الثامنة بعد تغلبه على مركز شباب العدوة ممثل الشرقية بضربات الجزاء الترجيحية بأربعة أهداف مقابل هدفين بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على ملعب مركز شباب السلام بمحافظة بورسعيد.

وشهد الدوري مشاركة 17100 ألف لاعب من 570 مركز شباب من كافة محافظات الجمهورية، و 2850 جهاز فني وإداري، و9357 حكما، ومشاركة 2932 عربة إسعاف على 255 ملعبا، كما شهدت النسخة الحالية إحراز اللاعبين 20599 هدفا في 4968 مباراة.

150 ألف جنيه للمركز الأول

ويحصل صاحب المركز الأول على 150 ألف جنيه، والمركز الثاني على 100 ألف جنيه، والثالث «مركز شباب قرية عامر» 70 ألف جنيه، والرابع «مركز شباب العدوة» 30 ألف جنيه.

تجدر الإشارة إلى حصول مركز شباب العمراوي «الإسكندرية» على النسختين الأولى والخامسة، ومركز شباب فيصل «السويس» على النسختين الثالثة والرابعة، ومركز شباب حصة شبشير «الغربية» على النسخة الثانية، وسنتريس «المنوفية» على النسخة السادسة، والنسخة السابعة توُج بها مركز شباب شبرا نبات «الغربية».