بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد خطباء مكافأة جدد

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف 26 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش، وجاء منهم 15 خطيبًا جديدًا، فضلا عن تجديد تكليف 11 خطيبًا، وجاءت أسماؤهم كالتالي:

15 خطيبا جديدا منهم 8 على بند التحسين

1. أحمد عبد الرشيد أحمد حمزة - أسيوط

2. حماد علي حسين حماد - أسيوط

3- أحمد محمد أبو بكر حميد - أسيوط

4. عبد العزيز حسن علي المراكبي - المنوفية

5. عبد الله عبد الله إبراهيم العساس - الإسكندرية

6- فتح الله السيد السيد السيد سليم عمرو - الشرقية

7. كامل عبد الغني إسماعيل علي - أسيوط

8. محي الدين عيد متولي شتلة - الشرقية

7 خطباء مكافأة جدد

1. إبراهم عبده السيد موافي - الشرقية

2. أحمد ثابت أحمد سلامة - أسيوط

3. جميل السيد عبد العال درويش - الشرقية

4. السيد عبد الفتاح محمد خليل - الشرقية

5. صلاح علام صالح عبد المجيد - أسيوط

6. مبروك محمد أحمد خميس - المنوفية

7. محمد بسيوني عبد الجليل سالم - كفر الشيخ

كما أكدت وزارة الأوقاف أن هؤلاء الخطباء يحق لهم بعد ستة أشهر التقدم مرة أخرى لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين.

اعتماد تجديد 11 خطيبا من المحالين إلى المعاش

كما تم اعتماد تجديد تكليف 11 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش، منهم 10 على بند التحسين وجاءت أسماؤهم كالتالي:

1. أحمد محمود حسن إبراهيم - الإسكندرية

2. جمال فتوح أحمد حسن - الإسكندرية

3. أحمد محمد عبد الله حسين - أسيوط

4. يوسف إبراهيم محمد البلقاسي - الدقهلية

5. إسماعيل عبد الله محمد إسماعيل - الشرقية

6. سليم محمد حسين ريحان - الشرقية

7. السيد خيري لبيب بلو - الشرقية

8. شحاتة محمدي شحاتة إبراهيم - الشرقية

9. عبد الحميد حسين محمد مصطفى - الشرقية

10. عبد الحميد زغلول عبد الجليل - المنوفية

كما أوضحت وزارة الأوقاف أن هناك عدد (1) كخطيب مكافأة، هو:

عيد حسن عبد الرحمن سيد رضا - الشرقية