محمد محيي بعد انتقادات أغنية «ورقة وقلم»: حقكوا عليا

رد الفنان الكبير محمد محيي على الانتقادات التي طالت أغنيته الأخيرة «ورقة وقلم»، وهاجمها البعض بعد طرحها، حيث نشر منشورا على إحدى صفحات محبيه، أوضح فيه موقفه من الأغنية.

محمد محيي: هتفهموا الأغنية لما الـ«سي دي» ينزل

وقال محمد محيي، في منشور عبر إحدى صفحات محبي محمد محيي، «إخواتي وأعزائى في الجروب، إن شاء الله لما ينزل السي دي هاتفهموا أكتر بكتير من دلوقتي، وساعتها هتقارنوه بسي دي (مظلوم)، وتقولوا مظلوم أحلى، اللي هو كان في رأيي وقته إنه لا يرتقى لسي دي (قادر وتعملها)، اللي هو وقته كان في رأيي إنه لا يرتقي لصورة ودمعة، وهكذا في كل جديد يتقدم، وصدقوني متفهم جدا وأكيد كل واحد ليه ذوقه ورأيه على العين والراس وليهم كل الاحترام والتقدير عندي».

محمد محيي: الرجاء الوحيد ليا متختلفوش بسببي وأشوف تجاوز ليكم في حق بعض

وأضاف محيي: «أنا أستحمل وأستوعب ده حقكوا عليا، بحق محبتنا في الله اللي مفيهاش أي مصلحة بكل تأكيد، وده أرقى وأطهر وأصفى أنواع المحبة، لكن الرجاء الوحيد ليا متختلفوش بسببي وأشوف تجاوز ليكم في حق بعض، الاحترام والتقدير والفهم سمة جروبنا الطيب».

محمد محيي: إدوني فرصة أقدم تجربتي كاملة، وعيشها معايا لو تحب أو عيش مع القديم

وتابع : «أخيرا إدوني فرصة أقدم تجربتي كاملة، وعيشها معايا لو تحب أو عيش مع القديم أو مع فنان تاني، ليك الحق تعبر كيفما تشاء، لكن كمان قدر مجهود وتعب وسهر وعطاء كل اللى بيحاربوا الزمن الصعب وبيضحوا عشان العمل يوصلك فى دقايق تسمعها وهما بيعيشوها سنين، أشكركم من كل قلبى أخواتى وأحبابى متفق ومختلف، وأتمنى أشوفكم بخير وسعادة ورضا.. والحمد لله».