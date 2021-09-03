بالصور.. أسلحة ثقيلة وألغام في اشتباكات حول موقع سد النهضة

نشر الجيش الإثيوبي، اليوم الجمعة، صورًا للأسلحة التي استخدمت في الاشتباكات بين عناصر الجيش وقوات جبهة تحرير الشعب الـ«تيجراي»، التي استهدفت سد النهضة الإثيوبي في إقليم «بني شنقول».

وتظهر الصور ألغام أرضية وقنابل يدوية وقذائف آر بي جي وهاون وأسلحة رشاشة استخدمت في الهجوم على السد الإثيوبي.

هجوم مسلح على سد النهضة الإثيوبي

وأعلن الجيش الإثيوبي اليوم أن قوات الجبهة الشعبية لتحرير «تيجراي» شنت هجومًا استهدف سد النهضة، مؤكداً أن اشتباكات عنيفة وقعت بين قوات الجبهة وعناصر الجيش الإثيوبي، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، عن الجيش، أن 120 فردًا من قوات جبهة الـ«تيجراي» استهدفت بناء سد النهضة الإثيوبي.

مقتل 50 مسلحا وإصابة 70

ونقلت الوكالة الإثيوبية عن منسق قطاع العمليات لفرقة العمل المشتركة في منطقة «متكل» بإقليم «بني شنقول غومز»، العقيد سيف إنجي، أن 50 قتيلا سقطوا بينما أصيب 70 آخرين بجروح خطيرة.

ولم تعلق جبهة تحرير الـ«تيجراي»، التي تخوض حربا مع الجيش الإثيوبي بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد في إقليم الـ«تيجراي»، الذي يبلغ عدًد سكانه 6 ملايين نسمة على هذه الأخبار.

وكانت جبهة تحرير الـ«تيجراي» تسيطر على الحكم في إثيوبيا منذ تسعينيات القرن الماضي، وتعتبر القوة الأكثر تدريبا في إثيوبيا وقدرة على خوض المعارك - وفقا لمجلة «فورين بوليسي» الأمريكية ومركز الأزمات الدولي.

هجوم على الأمهرة

من جانبه، أعلن رئيس إقليم «أمهرة» الموالي للحكومة، أغيجنهو تشاغر، أن قوات «قمانت»، بالتعاون مع الجبهة الشعبية لتحرير الـ«تيجراي»، تم الاشتباك معهم في منطقة «شيفان»، على حد زعمه.