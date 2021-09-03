أحمد فايق: تصنيف «تايمز» يضع الجامعات المصرية ضمن الأكثر صعودا عالميا

كشف الإعلامي أحمد فايق، أن تصنيف الـ«تايمز» للجامعات، وضع الجامعات المصرية والسعودية ضمن الجامعات الأكثر صعودًا على مستوى العالم خلال الأربع أعوام الماضية، مشددًا على أن هذا لا يعني أنها الأفضل في العالم، وما زال المشوار طويلًا أمام الجامعات في كلا البلدين، للوصول إلى تصنيف أفضل 10 جامعات أو 20 جامعة.

نجاح وتطور الجامعات المصرية

وأضاف «فايق»، خلال تقديم برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، اليوم الجمعة، أن هذا التصنيف يعني أن الجامعات في البلدين ضمن «الأكثر صعودًا»، بمعنى أنهما كانا في آخر القائمة ثم حققا نجاحا ووصلا إلى الثلث الأول من القائمة.

وتابع: «إحنا قبل كدة كان ترتيبنا ضمن المراكز الـ4000 والـ3000، ولكن لما نوصل لقائمة أفضل 500 أو أفضل 1000 جامعة، فهذا يعني أن هناك تقدما كبيرا، وهذا التصنيف نُشر في كبرى الصحف العالمية، ومنتدى الاقتصاد العالمي، وأشار إلى أن الجامعات المصرية والسعودية الأفضل تطورًا والأكثر صعودًا خلال 4 سنوات، كما أشار إلى أن هناك تحسن جذري في منظومة التعليم، ودخلت المملكة العربية السعودية إلى قائمة أفضل 200 جامعة في العالم، وهذا لأول مرة».

تحسن أفضل مما حدث في الصين

وأشار إلى أن درجة التحسن الذي حدث في الجامعات المصرية والسعودية أفضل من درجة التحسن الذي حدث في الجامعات الصينية.

يذكر أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أصدر بيانا، قال فيه إن عملية تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي تحظى باهتمام غير مسبوق منذ عام 2014، مشيراً إلى أن هناك ارتفاعاً مستمراً في الإنفاق الموجه للارتقاء بالمنظومة، والذي وصل لـ75 مليار جنيه عام 2021/2022 مقارنة بـ65 مليار جنيه عام 2020/2021، و47 مليار جنيه عام 2019/2020، و38.5 مليار جنيه عام 2018/2019، و35.5 مليار جنيه في 2017/2018، و31.5 مليار جنيه في 2016/2017، و28.5 مليار جنيه مليار جنيه 2015/2016، و25 مليار جنيه في 2014/2015.