تشييع جنازة ضحية طعن زوجها بسبب إصرارها على رؤية أطفالها بالمنزلة

شيع المئات من أهالي مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، جنازة ضحية الطعن بآلة حادة «سكين» على يد زوجها، في مشهد حزين ومؤلم، وذلك بعد أن انتهى الطبيب الشرعي من تشريح الجثة بمستشفى المنصورة الدولي، لبيان سبب الوفاة.

وصول جثة الزوجة بعد تشريحها

وتجمع أهالي المدينة في مقابر المنزلة، وانتظروا وصول سيارة الإسعاف بجثة المجني عليها، سماح فتحي عبد الرازق المرسي، 30 سنة، ربة منزل، من بندر المنزلة، وأدوا صلاة الجنازة عليها، ليتم تشييعها إلى مثواها الأخير وسط حالة من البكاء الهيستيري من أسرتها وشقيقاتها.

وشهدت مدينة المنزلة الواقعة، أمس الخميس، عندما توجهت الضحية «سماح»، إلى بيت زوجها في منطقة الجامع الكبير بالمنزلة، لتنفيذ قرار المحكمة بضم طفليها 3 سنوات و7 سنوات إلى حضانتها، إلا أنها فوجئت بخروج زوجها من البيت إليها، وهي في الشارع، ممسكا بآلة حادة «سكين» وطعنها 3 طعنات قاتلة، وتجمع الأهالي لإنقاذها، ونقلوها إلى مستشفى المنزلة المركزي، وتوفيت هناك، نظرا للنزيف الكبير الذي تعرضت له.

أسرة الزوجة: كانت تريد أن تعلم طفليها

وأكدت أسرة المجني عليها أن الضحية كانت «غضبانة» من زوجها منذ عام تقريبا وتعيش في بيت أبيها، نظرا لإصرارها على تعليم طفليها، وهو ما كان يعارضه الزوج، وكانت تتولى التدريس لهما في البيت، أو تذهب بهم إلى درس خصوصي لدى مدرسين دون علم زوجها، وكان يعنفها كلما علم ذلك، وكانت الحياة بينهما غير مستقرة.

وأوضحت الأسرة أن ابنتهم لجأت إلى المحكمة لضم حضانة الطفلين إليها، ولم تطلب نفقة أو غيره، وإنما طلبت الطفلين، إلا أنها فوجئت برد فعل الزوج وعادت من بيته جثة هامدة.

ومن جهة أخرى، بدأت نيابة مركز المنزلة تحقيقاتها حول الحادث وسؤال الزوج وشهود عيان الواقعة والجيران الذين نقلوا الزوجة إلى المستشفى، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.