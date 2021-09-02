زوج يقتل طليقته في الشارع بعد حكم بحضانة أولاده لها

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الخميس، في مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، بعدما انهال عليها زوجها طعناً بآلة حادة «سكين»، مما أسفر عن إصابتها بعدة طعنات نافذة فى الصدر والبطن، عند ذهابها لتنفيذ حكم قضائي صدر لصالحها بضم حضانة طفليهما إلى والدتهما، إلا أنها فوجئت بخروج طليقها من شقته، في منطقة «الجامع الكبير» بالمنزلة، ممسكاً بسكين في يده، ووجه إليها 3 طعنات قاتلة.

جرى نقل المجني عليها إلى مستشفى المنزلة المركزي، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة، وتمكنت مباحث المنزلة من ضبط الزوج والأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة «سكين»، وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى اللواء السيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ من مستشفى المنزلة المركزي لمأمور قسم شرطة المنزلة، بوصول «سماح فتحي عبد الرزاق»، 32 سنة، ربة منزل من حارة أبو محمود من مدينة المنزلة، مصابة بعدة طعنات نافذة ادعاء تعدي من آخري، وتوفيت داخل غرفة العمليات، أثناء محاولات الأطباء إجراء عمليات عاجلة لها لإنقاذ حياتها إلا أنها توفيت

القبض على الزوج

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة المنزلة، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين قيام «وليد أ.» زوج المجني عليها، هو من وراء توجيه عدة طعنات قاتلة لطلقيته، أثناء حضورها إلى البيت، تطالب بتنفيذ حكم ضم حضانة طفلين لهاـ أعمارهما 7 سنوات و13 سنة.

وتمكنت مباحث المنزلة من إلقاء القبض على الزوج والأداة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة والتي أمرت بانتداب طبيب من مصلحة الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوافاة وتحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

شهود العيان يروون التفاصيل

وأكد شهود العيان أن الزوجة المجني عليها على خلاف مع طليقها، وحصلت على حكم قضائي بضم الطفلين إلى حضانتها، وذهبت لاستلام الطفلين، إلا أنها قبل أن تنزل من مركبة «التوكتوك»، التي أوصلتها إلى منزل طليقها، خرج من البيت وفي يده سكين، وانهال به ضرباً عليها، مما أحدث إصابتها التي أودت بحياتها.