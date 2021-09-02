جنازة مهيبة للشاب كريم عبد العزيز بالمنصورة.. عثروا على جثته في الشارع

شيع أهالي مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، مساء الأربعاء، في جنازة مهيبة جثمان الشاب «كريم محمد عبد العزيز»، 23 سنة طالب في كلية الحقوق جامعة المنصورة، والذي سافر ليعمل سائقا في محافظة الجيزة، إلا أن المباحث عثرت على جثته ملقاة في الشارع وتبين وجود شبهة جنائية، وأكد التقرير المبدئي للطب الشرعي احتمالية أن يكون الشاب تم إلقائه من أعلى لوجود كسور متعددة في جسده علاوة على نزيف داخلي وخارجي.

البث المباشر للجنازة

انتظار وصول الجنازة في مقابر العيسوي

ووقف المئات في مدخل مقابر العيسوي بالمنصورة، في انتظار وصول الجثمان، وأصر أهله أن يمروا أولا ببيت أمه في منطقة كفر البدماص بالمنصورة، ثم ببيت والده في شارع الجلاء، وبعدها توجهوا به إلى مقابر العيسوي حيث مثواه الأخير.

وتدافع أصدقاء كريم على سيارة الإسعاف يحاولون أن يحملوا الجثمان في مشهد أبكي الكثير من الحضور، وتوجهوا به لصلاة الجنازة وسط حالة من البكاء الهستيري.

هتافات الشباب وهم يهرولون خلف الجنازة

وخرجت الجنازة من أمام مسجد العيسوي والشباب يهرولون خلف الجنازة ويرددون هتافات «لا إله إلا الله، والشهيد حبيب الله»، وأطلق عليه الأهالي «شهيد لقمة العيش».

وطالب الأهالي بصلاة الجنازة داخل المقابر علي «كريم» لمن لم يتمكن من صلاة الجنازة الأولي واصطفوا داخل المقابر للصلاة عليه مرة أخري

أهل كريم: خرج للعمل في الجيزة ورجع جثة

وأكدت أسرة كريم، أنه خرج للعمل سائقا على سيارة ميكروباص في محافظة الجيزة منذ 5 أيام فقط، إلا أنهم فوجئوا باتصال من قسم شرطة العجوزة يطلب منهم الحضور، وتوجهوا إلى القسم على أنه أصيب في حادث أو أي شيء آخر، لتكون المفاجأة أنه توفى وجثمانه في مشرحة زينهم، وظلوا هناك إلى أن انتهت مصلحة الطب الشرعي من تشريح الجثة وتبين وجود شهبة جنائية في وفاته.