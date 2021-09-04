التفاصيل الكاملة لأول قرارات مهرجان الأقصر في دورته الحادية عشر

حدد مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد، رئيسه ومؤسسه، موعد انطلاق دورته الحادية عشر في الفترة من 4 إلى 10 مارس 2022، وأكد رئيس المهرجان أن الدورة المقبلة سوف يتم تكريم السينما الأوغندية، نظراً لنشاطها الكبير وتطور صناعة السينما هناك في المرحلة الأخيرة، وكذلك انتشار الفيلم الأوغندي وتوزيعه خارج حدوده في عدد من الدول الأفريقية المجاورة، وكذلك وجود جيل جديد يكافح لتطوير السينما الأوغندية والنهوض بها والوصول للعالمية والمشاركة في المهرجانات الدولية.

أوغندا ضيف شرف المهرجان

وعبر أيضا سيد فؤاد عن سعادته بموافقة النجم الكبير محمود حميدة، على الاستمرار في الرئاسة الشرفية للمهرجان نظرا لاقتناعه بأهمية دور المهرجان في دعم العلاقات بين مصر والدول الأفريقية الشقيقة من خلال السينما، وكذلك لاهتمامه الشخصي بملف أفريقيا حتى قبل إنشاء مهرجان الأقصر نفسه.

استمرار محمود حميدة رئيسا شرفيا وفتح باب المشاركة وتلقي الأفلام بجميع مسابقات المهرجان

وصرحت المخرجة عزة الحسيني، مؤسس ومدير المهرجان، أن إدارة المهرجان أرسلت بموعد الدورة الحادية عشر إلى اللجنة العليا للمهرجانات بوزارة الثقافة، تلك الدورة التي ستنطلق في الفترة من الجمعة 4 مارس إلى الخميس 10 مارس 2022، تنسيقاً مع المهرجانات الأفريقية في العالم لوجود أجندة ثابتة، فالمهرجان يقام في مارس من كل عام حفاظاً على موعده الرسمي الثابت.,

وأعلنت «الحسينى»، عن إطلاق استمارة اشتراك الأفلام في المسابقات الرسمية للمهرجان (مسابقة الأفلام الروائية الطويلة / مسابقة الأفلام الروائية القصيرة / مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة / مسابقة الدياسبورا «أفلام الأفارقة في الشتات»).

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة و السياحة والآثار والشباب والرياضة والخارجية، وبالتعاون مع نقابة المهن السينمائية ومحافظة الأقصر، وبرعاية البنك الأهلي المصري.