بيومي فؤاد يتقمص شخصيتي كابتن ماجد و هوجان في الواد سيد الشحات

في الحلقة الـ 16 من مسلسل "الواد سيد الشحات" استمر بيومي فؤاد، في تقمص أي شخصية يراها على الشاشة كأحد أعراض مرض "بيومية" الذي يعاني منه ويجعله يشارك في أي عمل فني يطلب منه.

في البداية شاهد بيومي فؤاد، فيلم إبراهيم الأبيض، وتقمص الشخصية التي قام بها الفنان أحمد السقا، بينما قام سيد الشحات "أحمد فهمي" بدور عشري، وقدم فخر الشحات "محمد عبدالرحمن" دور عبدالملك زرزور، الذي قام به الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، بينما قدمت ريتاج "هنا الزاهد" شخصية حورية التي قدمتها هند صبري.

وبعدما شاهد بيومي فؤاد، مسلسل الكارتون الشهير كابتن ماجد، تقمص شخصية كابتن ماجد، وجسد سيد دور بسام خصم كابتن ماجد.

وتواصل سيد الشحات، مع عدد من المنتجين، لدفع فدية بيومي فؤاد، ولكنهم رفضوا، وفي النهاية تقمص شخصية "هوجان" التي يقوم بها الفنان محمد عادل إمام، في المسلسل الذي يحمل اسم "هوجان" ويٌعرض في الموسم الرمضاني الجاري، وتقمص محمد عبدالرحمن، شخصية عم بهلول، التي قدمها الفنان صلاح عبدالله، وبعدها أطلقوا سراح بيومي فؤاد.