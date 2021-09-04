إحباط محاولة سرقة البنك الزراعي بنجع حمادي.. «حاولوا يفتحوا الحيطة»

تمكنت الأجهزة الأمنية في نجع حمادي، من ضبط 3 عاطلين أثناء محاولتهم التنقيب في حائط لسرقة البنك الزراعي بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بضبط «طه.م.ع»، و«عبدالرحمن.م.ح»، و«عبد الراضي.ت»، عاطلين ومقيمين بمركز فرشوط، أثناء محاولتهم تنقيب حائط بغرض سرقة البنك الزراعي في نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

وتبين أن المتهمين، بعدما شاهدهم عدد من الأهالي كانوا ينقبون في جدران بنك الزراعي المصري في نجع حمادي.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.