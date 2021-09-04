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«العربية»: الجيش السوداني يدعو النظام الإثيوبي لحل مشاكله بعيدا عن الخرطوم

الجيش السوداني: النظام الإثيوبي يعيش واقعا صعبا بسبب انتهاكاته

كتب:

حسن رمضان
01:19 ص | السبت 04 سبتمبر 2021
عناصر من الجيش السوداني

عناصر من الجيش السوداني

قال الجيش السوداني، إن النظام الإثيوبي يعيش واقعا صعبا بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق شعبه، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الجيش السوداني يدعو النظام الإثيوبي لحل مشاكله بعيدا عن الخرطوم

وأضاف الجيش السوداني، أن التصريحات الإثيوبية تعبر عن الواقع الصعب الذي يعيشه النظام الإثيوبي، داعيا الأخير لحل مشاكله بعيدا عن الخرطوم.

وأشار الجيش السوداني، إلى أن اتهامات إثيوبيا لـ الخرطوم بدعم مجموعة مسلحة حاولت تخريب السد لا أساس له من الصحة.

وكان الجيش الإثيوبي، أعلن في وقت سابق، إحباطه محاولة لعناصر متحالفين مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي»، التسلل من أراضي السودان إلى المنطقة التي يقع فيها السد الإثيوبي لتعطيل أعمال بنائه، على حد زعمه.

وقال مسؤول عسكري إثيوبي، إن الجيش أحبط هذا المخطط وقتل خلال العملية أكثر من 50 من العناصر المتسللة وأصاب أكثر من 70 آخرين كانت بحوزتهم أسلحة خفيفة وثقيلة وألغام.

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