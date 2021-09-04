بفيديو جديد.. منى فاروق تعلن مرورها بحالة نفسية سيئة: أستعين بالصلاة

أعلنت الفنانة منى فاروق عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور«انستجرام»، من خلال لايف عبر خاصية «الاستوري»، مرورها بأزمة نفسية حاليا، تحاول التغلب عليها بالصلاة.

وقالت «حاليا أمر بحالة نفسيئة سيئة، ولكني أحاول التغلب عليها بالصلاة وطاعة الله والموضوع بالفعل بيفرق معايا جدا، وياريت كل اللي يشاهدني الآن كلما تشعر بضيق صلي وتقرب من الله».

وأضافت «كلما تسيطر علي هذه الحالة، أحاول أن أبث بداخلي التفاؤل، لأن ربنا رحمته واسعة، لابد من وجود الطموح لكي نستطيع أن نكمل حياتنا».

وتابعت «عندما يكون مزاجي سئ وأمر ببعض الأمور والأزمات، أنظر حولي وأشكر ربنا على نعمة أصحابي وأهلي وكل من يحبني».

منى فاروق تتعرض للتنمر

نشرت مني فاروق منذ أيام صورا لها من عمل جديد تقوم بتصويره وقتها، وظهرت خلال الصور وهي ترتدي فستان زفاف، لتتلقى عددا من التعليقات التي تثير غضبها من الجمهور وتضطر لإغلاق التعليقات.

كما أعلنت «فاروق»، خلال منشور آخر كيف تعاملت مع أزمتها الأخيرة، مستعينة بالصلاة والدعاء رغم دخولها فترة في مرحلة اكتئاب، إلا أنها استطاعت التغلب عليها.

وأضافت خلال منشورها أنها ما زالت حتى الآن تتعرض للتنمر من الجمهور، ولكنها أصبحت أقوى مما سبق، وتحاول دائما أن تتصدى لمثل هذه السخافات بالرد الصارم أو التجاهل أحيانا.

منى فاروق تعود للتمثيل

وأعلنت منى فاروق، مؤخرا استئناف نشاطها الفني من خلال عدد من الأعمال الفنية التي تصورها حاليا، ولكنها لم تفصح حتى الآن عن أي تفاصيل.