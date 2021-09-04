«جوجل» تغلق حسابات الحكومة الأفغانية السابقة مؤقتا

أغلقت شركة «جوجل»، حسابات الحكومة الأفغانية السابقة، وقال شخص مطلع، إن «جوجل» أغلقت بشكل مؤقت عددا غير محدد من حسابات البريد الإلكتروني للحكومة الأفغانية، مع تزايد المخاوف بشأن البيانات الورقية الرقمية التي خلفها المسؤولون السابقون وشركاؤهم الدوليون، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية.

«طالبان» سعت للحصول على رسائل البريد الإلكتروني لمسؤولين سابقين بالحكومة الأفغانية

وأوضحت وكالة «رويترز» للأنباء، أن حركة «طالبان»، سعت للحصول على رسائل البريد الإلكتروني لمسؤولين سابقين بالحكومة الأفغانية، مضيفة، أن الشركة الأمريكية، تراقب الوضع في أفغانستان واتخذت إجراءات مؤقتة لتأمين الحسابات.

وفي أواخر الشهر الماضي، قال موظف بالحكومة الافغانية، إن «طالبان» طلبت منه الحفاظ على البيانات الموجودة على خوادم الوزارة التي كان يعمل بها، مضيفا: «إذا قمت بذلك، فسيتمكنون من الوصول إلى البيانات والاتصالات الرسمية لقيادة الوزارة السابقة».

وأشار الموظف، إلى أنه لم يمتثل لهذا الأمر وأنه مختبئ منذ ذلك الحين.