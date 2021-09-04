13 معلومة عن النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية.. أكبر حديقة في العالم

نشر الكاتب الصحفي هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صورًا تظهر فيها بحيرة مياه مع البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها متسائلًا: «مين اللى جاب البحر عند العاصمة الإدارية الجديدة؟!»، قبل أن يجيب بأن الصورة من النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

المهندس خالد عباس، نائب وزير الاسكان للمشروعات القومية، تحدث في تصريحات تلفزيونية سابقة عن النهر الأخضر بالعاصمة الجديدة، وأبرز ما ذكره نائب وزير الإسكان عن النهر الاخضر نرصده لكم كما يلي:

1- فكرة إنشاء النهر الأخضر بالعاصمة الجديدة تشبه وجود نهر النيل في مصر، حيث يشق النيل مصر من جنوبها إلى شمالها، وكذلك يخترق النهر الأخضر العاصمة الجديدة من شمالها لجنوبها.

2- يعتبر النهر الأخضر هو أكبر متنزه في العالم، ومساحته 3 أضعاف حديقة هايد بارك الموجودة بالعاصمة البريطانية لندن.

3- يقع النهر الأخضر على مساحة 1000 فدان ويخترق العاصمة الإدارية.

4- توجد فيه كل الأنشطة الترفيهية والثقافية والتعليمية.

5- توجد فيه بحيرتان صناعيتان، تم إنشاء البحيرة الحالية في النهر الأخضر ومساحتها 4 أفدنة، والبحيرة الثانية ستتجاوز مساحتها 25 فدانا، وستحتوي على ألعاب مائية للتسالي والترفيه.

6- البحيرات في النهر الأخضر ستحصل على مياهها من المياه المعالجة من العاصمة الإدارية.

7- ستحتوي على مطاعم ومقاهي وكل ما يلزم المترددين على الحديقة.

8- سيتم تنظيم احتفالات لفرق عالمية فيها.

9- يمكن الدخول والخروج منها عن طريق 36 بوابة على طول النهر الأخضر.

10- طول النهر الأخضر يصل لـ11 كيلو مترا.

11- فيها تراك للجري وتراك آخر للدرجات الهوائية وتراك آخر للمشي حول النهر بـ«داير» يصل طوله لـ20 كيلو مترا.

12- سيكون فيها مجموعة من الأشجار والنباتات النادرة.

13- ستحتوي على أكبر ساحة للمناسبات في العالم مساحتها تصل لـ10 أفدنة منزرعة بالنجيل الطبيعي وسيكون فيها مدرجات للجمهور.