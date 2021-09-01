أستاذ بالجامعة الأمريكية: العاصمة الإدارية أعظم ما أنجزه المصريون

قالت الدكتورة ريم عثمان، أستاذ الإدارة والمالية العامة بالجامعة الأمريكية، وأستاذ زائر بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والمدير التنفيذي لمركز الشرق الأوسط للتدريب، إن العاصمة الإدارية الجديدة أعظم ما أنجزه المصريون خلال القرن 21، وتهدف إلى تحويل المنطقة إلى مركز اقتصادي وسياسي رائد على مستوى العالم والشرق الأوسط.

وذكرت، أن العاصمة الجديدة ستلبي طموحات الشعب المصري في توفير البنية التحتية المناسبة، لمواجهة الزيادة السكانية، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار حول العالم.

وأضافت، خلال المؤتمر الاقتصادي الأول لمشروعات العاصمة الإدارية، بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن جميع أعمال العاصمة الإدارية الجديدة نُفذت دون تحميل ميزانية الدولة أي أعباء إضافية، وهو ما يضاف لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

«متحدث العاصمة الإدارية»: لدينا أضخم مجتمع عمراني في العالم

من جانبه قال العميد خالد الحسيني المتحدث الرسمي لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، «لدينا أضخم مجتمع عمراني في العالم، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تقام على مساحة 170 ألف فدان»، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تقام على 40 ألف فدان، وتضم 10 أحياء سكنية، لإنشاء مجتمع عمراني متكامل، طبقا لأحدث ما توصل إليه العلم الحديث.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قال إن العاصمة الإدارية الجديدة، هي أعظم إنجاز وأكبر تحد واجه المصريين، وأنها الخطوة الأولى للجمهورية الجديدة.

وقال المحافظ، إن العاصمة الإدارية الجديدة نجحت في تحويل الصحراء إلى قيمة مضافة وأرقام، مضيفًا، «علينا أن نفخر بأننا جيل سنحكي لأحفادنا ما فعلناه في 7 سنوات تحت قيادة وطنية عظيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي».

المؤتمر يهدف إلى جذب الاستثمارات

ويهدف المؤتمر إلى التعريف بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، لجذب الاستثمارات إليها وشرح الإنجازات التي حققها المصريون خلال الثلاث سنوات الماضية، بجانب إقامة معرض عقاري يقام على مدار 3 أيام بمشاركة نخبة من خبراء التطوير العقاري من كبرى شركات الرائدة في المجال العقاري بمصر.

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