مصرع شقيقين وإصابة نجل عمهما في سوهاج.. انهارت عليهم حفرة

لقي شقيقان مصرعهما، بينما أصيب ابن عمهما بكدمات وسحجات إثر قيامهم بأعمال حفر بالطريق المجاور لترعة باجا بعمق 4 أمتار، وذلك لتوصيل ماسورة من الترعة لري أرضهم الزراعية بدائرة مركز سوهاج، واستخرجت قوات الحماية المدنية الثلاثة أحياء من تحت الأتربة، إلا أن الشقيقين توفيا أثناء إسعافهما فى مستشفى سوهاج الجامعي.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد ورود بلاغ بإنهيار حفر مجاور لترعة باجا على 3 أشخاص، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وقوات الإنقاذ البرى، وتم الدفع بثلاث سيارات إسعاف لمكان الحادث.

تبين من الفحص أنه أثناء قيام كل من «محمد أبو النجا»، 24 سنة عامل، وشقيقه «أحمد» 23 سنة عامل، ونجل عمهما «عبداللاه محمد» 32 سنة عامل، ويقيمون دائرة المركز، بالحفر بالطريق المجاور لترعة باجا بطول 8 أمتار وبعرض 2 متر وبعمق 4 أمتار، وذلك لتوصيل ماسورة من الترعة لري أرضهم الزراعية من الناحية الأخرى من الطريق، انهارت عليهم الأتربة الناجمة عن الحفر.

تمكنت قوات الإنقاذ البري من استخراج الثلاثة أحياء، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي، إلا أنه توفيا الأول والثاني حال تلقيهما الإسعافات اللازمة وتبين إصابة الثالث بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

بسؤال المصاب الناجي، والمدعو «أبو النجا. ع» 62 سنه عامل، ويقيم بذات الناحية ووالد المتوفين، قررا بمضمون ما تقدم، وأضاف الثاني بأنه حاصل على تصريح بالحفر من هندسة الري ومديرية الطرق والنقل لتوصيل ماسورة مياه من الترعة لأرضه الزراعية، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وصرحت بدفن الجثتين.