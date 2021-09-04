تعرف على طلبات الالتحاق بالتعليم الإلكتروني المدمج بجامعة أسوان

أعلن مركز التعليم الإلكتروني المدمج في جامعة أسوان بالشراكة مع جامعة عين شمس فتح باب التقدم لمجموعة من البرامج في كليتي التجارة والزراعة.

وتنشر «الوطن» بعض المعلومات عن البرامج ضمن خدماتها للقراء على مدار الساعة، وسيفتح باب التقديم من الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021 وحتى نهاية أكتوبر المقبل.

برامج كلية التجارة

وأوضح المركز أن برامج كلية التجارة في البكالوريوس المهني تأتي في مجموعة تخصصات وهي كالتالي:

- النظم المحاسبية.

- االتنظيم والإدارة.

- الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات.

- إدارة المستشفيات.

- إدارة الفنادق والقرى السياحية.

برامج كلية الزراعة

ويأتى برنامج كلية الزراعة في البكالوريوس المهني بتخصصين وهما كالتالي:

- تكنولوجيا وإدارة المشروعات الزراعية.

- الميكنة الزراعية والتنمية الريفية.

شروط الالتحاق بالتعليم الإلكتروني المدمج

- أن يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة أو العليا.

- مرور عامين فأكثر للحصول على المؤهل المتوسط.

- اجتياز اختبار القبول في اللغة العربية واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

الأوراق المطلوبة

- أصل شهادة المؤهل أو مستخرج رسمي منها.

- أصل شهادة الميلاد المميكنة.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- أصل شهادة التجنيد للذكور دون 30 سنة.

- 6 صور شخصية.

معلومات عن جامعة اسوان

يذكر أن جامعة أسوان أنشئت عام 1974 كفرع لجامعة أسيوط، وفي عام 1995 صدر قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة جنوب الوادي وعليه أصبح فرع الجامعة تابع لجامعة جنوب الوادي، وفي عام 2012 أنشئت جامعة أسوان كجامعة حكومية، لتضم الجامعة 18 كلية، بالإضافة إلى معهدين.