كل ما تريد أن تعرفه عن جامعة أسوان.. الكليات والأوراق المطلوبة

أنشئت جامعة أسوان عام 1974 كفرع لجامعة أسيوط، وفي عام 1995 صدر قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة جنوب الوادي وعليه أصبح فرع الجامعة تابع لجامعة جنوب الوادي، وفي عام 2012 أنشئت جامعة أسوان كجامعة حكومية، لتضم الجامعة 18 كلية، بالإضافة إلى معهدين.

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة أسوان لجميع الكليات

1ـ استمارة الثانوية العامة.

2ـ شهادة الميلاد.

3ـ الصور الشخصية.

4ـ نموذج 2 جند من إدارة التجنيد.

5 ـ صورة بطاقة الترشيح.

6ـ (8) صور شخصية.

7ـ صورة بطاقة الطالب الشخصية أو ولي الأمر.

8 ـ استمارة الكشف الطبي من الكلية ويستكمل إجراءات الكشف الطبي.

9 ـ كود الطالب يحصل عليه من الجامعة للتطعيم بلقاح كورونا بالمستشفى الجامعي.

مكان وعنوان جامعة أسوان ورقم الهاتف

يقع الحرم الرئيسي في مدينة صحاري بأسوان في طريق المطار، وجامعة أسوان متميزة لأنها تخدم أكبر نطاق جغرافي في مصر، حيث أن مساحة الجامعة 400 فدان، بالإضافة إلى حرم الجامعة بمدينة أسوان الجديدة بمساحة 98,5 فدان، وتضم 6 مقرات للجامعة، و6 مدن جامعية بمدينة ومركز أسوان.

صندوق البريد: 81528

تليفون: 097380446 - 0973480901

فاكس: 0973480449

كليات جامعة أسوان

تضم جامعة أسوان 18 كلية ومعهدين وهي كليات: الآداب، التربية، العلوم، الخدمة الاجتماعية، الهندسة، وهندسة الطاقة، وكلية الطب البيطري، وكلية الزراعة، وكلية التمريض، وكلية الطب البشري، وكلية تكنولوجيا المصايد والأسماك، وكلية التجارة، وكلية الألسن، وكلية الحقوق، وكلية التربية الرياضية، وكلية التربية النوعية، وكلية دار العلوم، و كلية الآثار، ومعهد التمريض، ومعهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل.

توقعات تنسيق كليات جامعة أسوان 2021 علمي وأدبي

يترقب طلاب الثانوية العامة 2021 اليوم الأحد، إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للعام الجامعي 2021-2022، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، والذي يتضمن الحد الأدنى لكل كلية من القطاعات المختلفة للمرحلة الأولى، خاصة كليات القمة الطب البشري والعلاج الطبيعي وطب الأسنان والصيدلة والطب البيطري والتمريض، حيث تشير التوقعات إلى أن هناك انخاضًا حادًا ستشهده الكليات العام الجامعي 2021-2021، وذلك بعد انخفاض الحد الأدنى لشرائح مجاميع الثانوية العامة، حيث من المتوقع انخفاض الحد الأدنى للقبول بكليات القطاع الأدبي.