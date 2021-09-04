الرئاسة القبرصية: مصر وقبرص لديهما رغبة فى تعزيز علاقات التعاون

تعقد اليوم في القاهرة وللمرة الأولى أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وقبرص برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي، نيكوس أنستاسيادس، الأمر الذى اعتبرته الرئاسة القبرصية يجدد تأكيد رغبة البلدين في تعزيز التعاون بينهما وتوسيعه في مجالات جديدة.

الرئاسة القبرصية تحدد الخطوة المقبلة

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية القبرصية، نقلته اليوم السبت صحيفة «سيبروس ميل» القبرصية، فإن الخطوة التالية المتعلقة بالعلاقات بين نيقوسيا والقاهرة ستتخذ قريباً جداً، حيث من المتوقع أن تنعقد القمة الثلاثية بين قبرص واليونان ومصر في منتصف أكتوبر في كافالا باليونان.

وقبل الاجتماع، ترأس الرئيس نيكوس أناستاسيادس، أمس، اجتماعا مع الوزراء الذين سيشاركون، «بحسب الصحيفة القبرصية»، التي قالت: إن انعقاد أعمال اللجنة العليا المشتركة يأتي لإعادة التأكيد، بصرف النظر عن العلاقات الممتازة بين الدولتين، على الرؤية المشتركة لتهيئة ظروف الأمن والاستقرار والسلام والتعاون في شرق البحر الأبيض المتوسط.

ويرافق أناستاسيادس، في القاهرة وزراء: الخارجية والدفاع والطاقة والتعليم والزراعة ونائب وزير النقل البحري والمتحدث باسم الحكومة، وذلك في إطار مزيد من التعاون بين مصر وقبرص.

رئاسة الجمهورية تعلن تفاصيل انعقاد أعمال اللجنة العليا المشتركة

ومن جانبه أعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صباح اليوم، أنه ستعقد بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وقبرص، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس القبرصي نيكوس انستاسيادس، وبمشاركة الوزراء المختصين أعضاء وفدي البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللجنة العليا الحكومية التي تعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسي، ستتناول عدة جوانب هامة من العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجالات الدفاع والتعاون العسكري والأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والنقل البحري والزراعة والتعليم والبيئة، والشباب.

واستطرد: أن اجتماعات اليوم الرفيعة المستوى تؤكد الإرادة المشتركة للبلدين لتعزيز إطار التعاون التقليدي بينهما وتطويره ليشمل مجالات جديدة، وكذلك ترسيخ الروابط العميقة وأواصر الصداقة التاريخية بين البلدين.

كما سيتم أيضا التباحث حول المستجدات على الساحة السياسية إقليمياً وفي شرق المتوسط وعلي المستوي الدولي خاصةً في ظل التحديات المشتركة التي تواجه البلدين الصديقين في المرحلة الراهنة، والتي تستوجب تكثيف التنسيق والتشاور بين مصر وقبرص على جميع المستويات، من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام.