انطلاق أول قافلة بيطرية للتناسليات والتلقيح الصناعي بالمجان في سيوة

انطلقت، اليوم أول قافلة بيطرية للتناسليات والتلقيح الصناعي للمواشى من الأبقار والأغنام والماعز في مركز ومدينة سيوة، وانتشرت في مناطق واحة سيوة المختلفة، بقيادة الدكتور سعد جويلى، مدير عام مديرية الطب البيطرى بمطروح.

وقال العميد عصام عبدالغنى، رئيس مركز ومدينة سيوة، إن القافلة تنطلق بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالاهتمام بالمواشى في نطاق مركز سيوة بمحافظة مطروح، واستمرارا لجهود المحافظة في الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، ومنها أغنام البرقي والأبقار والتى تشتهر بهما محافظة مطروح.

قافلة سيوة البيطرية المجانية تستمر 3 أيام

وأضاف رئيس مركز ومدينة سيوة ،اليوم، في تصريحات صحفية، أن هناك تنسيقا مسبقا جرى مع مديرية الطب البيطري بمطروح والإدارة البيطرية في سيوة، استعرض خلاله أنشطة القافلة المجانية للتناسليات والتلقيح الصناعي والتى ستجوب مدينة سيوة، وبدأت تنفيذ أنشطتها اليوم على أن تستمر حتى الاثنين المقبل، موضحا أن جميع أنشطة القافلة البيطرية ستنفذ بالمجان، ومنها الكشف البيطرى وإجراء السونار على المواشى، وعلاج الحالات المرضية، وعمل التلقيح اللازم.

تحسين سلالات الأبقار في سيوة

وأشار رئيس مركز ومدينة سيوة، إلى أن القافلة تضم أطباء متخصصين من معهد تناسليات الهرم لتقديم خدمة التلقيح الصناعي لتحسين السلالات الناتجة من الأبقار وعمل كشف بالموجات فوق الصوتية وتقديم تحصينات مجانية.

تدريب الأطباء البيطريين على التلقيح الصناعي في سيوة

وأوضح مدير عام مديرية الطب البيطرى بمطروح، الدكتور سعد الجويلى، أن القافلة البيطرية تجرى تدريبا خاصا بالأطباء البيطريين غير العاملين في إدارة الطب البيطري بسيوة، على أعمال التناسليات والتلقيح الصناعي بالمجان، مع إمكانية مرافقة طاقم القافلة البيطرية خلال فترة تنفيذ أنشطتها بالواحة، وذلك لرفع مستواهم بما يسهم في خدمة سيوة والمربيين بعد ذلك.