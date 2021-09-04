الكوابيس بشوفها لما أصحى.. تفاصيل شخصية أحمد الفيشاوي في فيلم «30 مارس»

يستعد الفنان أحمد الفيشاوي لتقديم شخصية جديدة من خلال فيلم «30 مارس» المقرر عرضه في السينمات الأربعاء المقبل 8 سبتمبر، والذي روّج له خلال الساعات الماضية بنشر صورة من كواليس العمل، عبر حسابه بـ«انستجرام» معلقًا: الأحلام بشوفها وأنا نايم بس الكوابيس بشوفها لما أصحى، المشكلة كلها هنا لو عرفنا نخلي «علي» ما ينمش يوم 30 مارس؟ بس ازاي؟».

شخصية أحمد الفيشاوي في «30 مارس»

وخلال أحداث فيلم «30 مارس» يجسد الفنان أحمد الفيشاوي، شخصية سائق أوبر، يُدعى «علي» يعاني من الأوهام ولديه عدم القدرة على الفصل بين الحقيقة والخيال، فيقع في العديد من الأزمات التي يحاول عبر الأحداث الخروج منها.

ويُعد الفيلم التجربة الثانية للفيشاوي في أداء السيكو دراما، حيث قدم من قبل فيلم 45 يوم عام 2007، الذي كانت تدور أحداثه حول اتهام الفيشاوي بقتل والديه، وإيداعه في مصحة نفسية.

أبطال فيلم «30 مارس»

«30 مارس» بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، محمد علي رزق، أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح، خالد الصاوي، وغيرهم من النجوم، ومن تأليف حميد مدني وإخراج أحمد خالد موسى، ومن إنتاج شركة دانا للإنتاج والتوزيع السينمائي.

آخر أعمال الفيشاوى السينمائية

يذكر أن آخر أعمال الفيشاوى السينمائية فيلم «الحارث» الذى تم عرضه العام الماضي 2020، على إحدى المنصات الإلكترونية، وكانت تدور أحداثه في إطار دراما الرعب حول زوجين تنقلب حياتهما بعد أن تروى لهما خرافة أثناء شهر العسل، عن ليلة يغيب قمرها، ويبحث الشيطان فيها عن عروس.

«الحارث» بطولة أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، أسماء أبواليزيد، علي الطيب، أسماء جلال، تأليف محمد عبدالخالق، سيناريو وحوار محمد عبدالخالق ومحمد إسماعيل أمين وإخراج أحمد نادر.