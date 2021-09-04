بعد أزمة «الآية المجتزأة».. التضامن توجه تحذيرًا لأصحاب الحضانات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا عن آية قرآنية وُضعت على بوابة إحدى الحضانات وحملت أخطاء لغوية، كما جاءت مجتزأة من سياقها.

آيات قرآنية بها أخطاء لغوية

وفي هذا السياق، حذرت وزارة التضامن الاجتماعي، بصفتها المسئولة عن تنمية الطفولة المبكرة والمنوط بها تنظيم عمل حضانات الطفولة المبكرة تحت سن أربع سنوات، أصحاب الحضانات من عدم وضع آيات من القرآن الكريم أو من الإنجيل المقدس، نظرًا لما قد تحتويه هذه الآيات من أخطاء إملائية أو لغوية، وكثيرًا ما تُجتزأ من سياقها فيتحرف معناها؛ مما قد يعرّض القارئ للفهم الخاطئ أو المختلط.

تحذير من إدراج موضوعات دينية في مظهر الخدمة

وحذرت الوزارة أيضًا، في بيان صحفي، اليوم السبت، من إدراج موضوعات دينية في مظهر الخدمة، قد يوحي بأن هذه الخدمة مقصورة فقط على أهل هذا الدين والحق أن الوطن للجميع.

وأكدت الوزارة أنها استندت في هذا الأمر لفتوى من دار الإفتاء المصرية بأن وضع الآيات بهذه الطريقة لا يجوز لأنه استخدام لها فيما لم ترد فيه، موضحة أن غرس القيم الدينية والأخلاقية أثناء مرحلة الطفولة وتنشئة أجيالنا عليها أمر مطلوب للغاية لترسيخ المبادئ الفاضلة وتعليم السلوكيات الإيجابية لدى المجتمع، ولذلك تأتي هذه القيم ليست كنصوص ربما تجتزأ من سياقها، وإنما كرسالة تربوية نستمر في تعليمها وتأكيدها.

وأضافت الوزارة: «أن نكون نحن مثالاً في أفعالنا يحتذي به أطفالنا حتى تتطور لديهم سلوكيات عزيزة فاضلة وعلاقات سليمة قويمة، بما يساهم في نشر صحيح للأديان السماوية، وبما يضمن الاستثمار فيهم لصالح أسرهم ومجتمعاتهم ولصالح الحفاظ على سلامة وأمن الوطن».