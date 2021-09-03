الخدمة العامة للبنات 2021.. الشروط وخطوات التقديم

تزامنا مع بدء خريجي الدور الأول بالجامعات والمعاهد التسجيل بـ«الخدمة العامة» خلال شهر سبتمبر الجاري 2021، تبحث الكثير من الفتيات عن شروط وخطوات التقديم للخدمة العامة للبنات 2021، لتؤكد وزارة التضامن على موقعها الرسمي، أن الخدمة العامة تستهدف الإناث بصفة خاصة والذكور ممن يزيدون على حاجة القوا​ت المسلحة، أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية لمدة عام، في المجالات التالية «حياة كريمة، برنامج وعي، برنامج فرصة، المشروطية الصحية، بنك ناصر، محو الأمية، النيابة الإدارية، النيابة العامة، الأسر المنتجة، أطفال بلا مأوى».

توزيع مكلفات الخدمة العامة على وحدات الخدمة بالوزارات

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يجري توزيع مكلفات الخدمة العامة الإناث على وحدات الخدمة العامة بالهيئات والوزارات المختلفة، حيث تمنح المكلفة بعد انتهائها من تأدية الخدمة العامة شهادة تفيد إتمام أدائها لمدة التكليف بالخدمة العامة، وتعد مسوغا أساسيا في التعيين، مع الالتزام بالشروط التالية:

شروط التحاق البنات بالخدمة العامة 2021

- أول شرط لتكليف الفتاة هو الانتهاء من مراحل التعليم الجامعي والحصول على شهادة التخرج.

- ثاني شروط تكليف البنات بالخدمة العامة صدور قرار من وزير التضامن الاجتماعي بتكليف دفعتها.

- ثالث شرط، هو أن تتمتع المكلفة بجنسية مصرية​.

زيادة مكلفات الخدمة العامة من 38 ألف إلى 120 ألفا

وأوضحت التضامن، أنه جرى زيادة مكلفات الخدمة العامة من 38 ألف إلى 120 ألف مكلفة سنويًا لتقدر الزيادة بنسبة 32%، مشيرة إلى أنه يتم توزيعهن على 16 وزارة في مجالات عديدة، بعد الالتزام بخطوات التقديم التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط المرفق هنا.

- على المكلفة اختيار تسجيل مكلفي الخدمة العامة من على موقع وزارة التضامن.

- اختيار طلب جديد إذا كانت الخريجة تسجل لأول مرة.

- كتابة الاسم الأول والثاني والثالث وكذلك كتابة اللقب.

- كتابة الرقم القومي، وكتابة رقم التليفون.

- كتابة المحافظة والعنوان.

- كتابة الدرجة العلمية.

- كتابة المؤهل والجامعة والتخصص.

- آخر خطوة اختيار كتابة اسم المستخدم واختيار كلمة سر، ثم إعادة تأكيد كلمة المرور، ثم إرسال.