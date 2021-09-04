تعليم قنا تطلق أوتوبيس «محطات في حياة كريمة» لتعريف الطلاب بالمبادرة

تنطلق فعاليات مبادرة «محطات في حياة كريمة» الأربعاء المقبل من مركز ومدينة دشنا شمال محافظة قنا، والتي دشن لها الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ضمن الأنشطة الصيفية لتوجيه التربية الاجتماعية لمديرية التربية والتعليم بقنا، والتي تهدف إلى تنمية الوعي القومي لدى الطلاب بالمشروعات المقامة على أرض محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية القطاعات الخدمية بمحافظات مصر.

ومن جانبه، أكد الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن مبادرة «محطات في حياة كريمة» تستهدف طلاب المحافظة متمثلين في اتحاد طلاب مديرية التربية والتعليم بقنا بمراحله المختلفة من خلال «أوتوبيس» يجوب مدن قنا التى تستهدفها مشروعات المبادرة لتعريفهم بالإنجازات على أرض محافظة قنا من خلال زيارات ميدانية للمشروعات التي تمت خلال الفترة الماضية وسرد للعائد والمنفعة الخدمية التي ستعود علي المواطن بعد الانتهاء من هذه المشروعات.

محطات حياة كريمة مستمر خلال سبتمبر وأكتوبر

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن «أوتوبيس محطات في حياة كريمة» سيستمر خلال سبتمبر وأكتوبر المقبل في تفقد كافة المشروعات الخدمية داخل المدن التي تستهدفها المبادرة الرئاسية بمحافظة قنا، سواء بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى أو المنشآت التعليمية والخدمية والطرق، لتعريف الطلاب بأكبر قدر من المعلومات عن المبادرة.

يذكر أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تستهدف بطورها الأول بمحافظة قنا تطوير 19 وحدة محلية قروية في عدد 88 قرية تضم 492 نجعا وعزبة في 5 مراكز موزعة كما يلي: «33 قرية بمركز أبوتشت، 9 قرى بمركز فرشوط، 17 قرية بمركز دشنا، 3 قرى بمركز الوقف، 26 قرية بمركز قوص».