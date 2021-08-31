تعليم قنا يحصد ثلاثة مراكز في مسابقات اتحاد الطلاب

أعلن اتحاد طلاب مدارس الجمهورية، عن فوز تعليم قنا بثلاثة مراكز في مسابقة الرائد العام المثالي والرائد المثالي والأخصائي المثالي على مستوى الجمهورية.

تعليم قنا يحصد ثلاثة مراكز متقدمة في مسابقة اتحادات الطلاب

وقال صابر زيان، مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات بتعليم قنا، إن اتحاد الطلاب أعلن عن فوز «قناوي حسين أحمد»، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية، فى مسابقة الرائد المثالى بالمرحلة الثانوية، وفوز «مديحة محمد حسن»، بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية، فى مسابقة الرائد العام المثالي بالمرحلة الإعدادية بإدارة نجع حمادي التعليمية، إلى جانب فوز «أمل ابو الفضل عثمان»، بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية فى مسابقة الإخصائى المثالى بالمرحلة الابتدائية بإدارة أبوتشت التعليمية.

وكيل الوزارة يهنئ الفائزين

وتوجه الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بالتهنئة إلى الفائزين مثمناً ما أنجز من مهام و أنشطة تربوية أثمرت عن هذا الإنجاز الجديد المضاف إلى سلسلة ما حققته المديرية خلال العام الدراسي الحالي وكان آخرها الحصول على مركزين بين أوائل الجمهورية في نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة.

وأضاف أن مديرية التربية والتعليم، تعمل على إزالة كل العراقيل والعمل الجاد في المدارس التابعة لها، لإنتاج مخرجات تعليمية تنافس في كل مكان.

كانت محافظة قنا، أعلنت حصد طالب بشعبة علمي علوم المركز الثاني مكرر على مستوى الجمهورية في نتيجة الثانوية العامة، كما حصد طالب آخر المركز الثاني على مستوى الجمهورية في نتيجة امتحانات الثانوية العامة للمكفوفين.