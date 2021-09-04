شروط معهد الفنون المسرحية بالإسكندرية.. يقبل من 55% وبه 3 أقسام

تتجه الأنظار في الوقت الحالي إلى المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، كونه أحد أبرز المعاهد التي تتميز بالمحتوى الدراسي المميز، ويتمتع المعهد بتنوع أقسامه وقبوله للمجاميع القليلة من الثانوية العامة2021، وأعلنت شروط القبول للعام الدراسي 2021 - 2022 للمعهد العالي للفنون المسرحية.

وكشفت الدكتورة نبيلة حسن، عميدة المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، في حديثها لـ«الوطن»، شروط القبول في المعهد بأقسامه المختلفة وهى: «قسم التمثيل والإخراج، قسم الدراما والنقد المسرحي، قسم الديكور».

شروط قسم التمثيل والإخراج في معهد الفنون المسرحية بالإسكندرية

- المجموع 55% من الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية.

- مجموع 60% للدبلومات والطلاب الحاصلين على المؤهلات العليا.

- مرحلتان الأولى لجنة واحدة والثانية الورشة مثل العام الماضي.

- يقبل مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها ثلاث سنوات بعد المعادلة لقسم تمثيل وإخراج فقط أعوام 2019 و2020 و2021 ويُستثنى الموازي من الشروط فيما عدا شرط التجنيد.

- بالنسبة للدراسات العليا تطبق نفس شروط العام الماضي بما لا يتعارض مع اللائحة الداخلية.

شروط قسم الدراما والنقد المسرحي في معهد الفنون المسرحية بالإسكندرية

- يقبل القسم للعام الدراسي 2021-2022 الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها بمجموع 50%.

- بالنسبة للدراسات العليا يقبل القسم من خريجي قسم الدراما والنقد الحاصلين على تقدير جيد على الأقل، ويُجرى لهم امتحان مقابلة شخصية مع أساتذة القسم.

شروط قسم الديكور المسرحي في معهد الفنون المسرحية بالإسكندرية

- يُشترط الحصول على الثانوية العامة بقسميها بنسبة 55% بدلاً من 60% وهو مجموع الأعوام السابقة، وما يعادلها من الشهادات الأجنبية والمؤهلات العليا.

- يقبل طلاب قسم الديكور شعبة تقنيات الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية بنسبة 55% والدبلوم الفنية، والمؤهلات العليا.

- يقبل طلاب قسم الديكور شعبة تقنيات وشعبة إدارة مسرحية وإنتاج الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات أجنبية بنسبة 55% والدبلومات الفنية، والمؤهلات العليا.

- بالنسبة للدراسات العليا تطبق نفس شروط العام الماضي بما لا يتعارض مع اللائحة الداخلية.