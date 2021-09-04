هاني يونس من العاصمة الإدارية: «بنعمل جمهورية جديدة بجد.. حاجة تفرح»

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، فيديوهات من العاصمة الإدارية الجديدة، خلال جولة تفقدية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هناك.

رئيس الوزراء في جولة بالعاصمة الإدارية الجديدة

وقال «يونس» خلال الفيديو الذي نشره من العاصمة الإدارية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «النهاردة رئيس الوزراء عنده جولة في العاصمة الإدارية الجديدة، بدأنا الجولة من الحي الحكومي، ولا سيما مبنى مجلس الوزراء، رئيس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس الهيئة الهندسية ومسؤولي الحكومة يتجلوا في الحي الحكومي، وأمامنا مباني الوزرات المختلفة».

رجالتنا شغالة في كل مكان.. والتشجير حاجة تفرح

وأضاف: «أعمال اللاند سكيب والزراعة حاجة تفرح في المسار ده اللي آخره في الخلفية منطقة الأبراج وحي المال والأعمال، رجالتنا شغالين في كل حته، زراعات وتشجير حاجة تفرح».

محطة حافلات عالمية في العاصمة الإدارية

وفي فيديو آخر له، قال «يونس»: «إحنا هنا في محطة الحافلات المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، محطة حافلات عالمية، ووراها يا إما المونوريل أو القطار الكهربائي اللي هيجي من موقف العاشر من رمضان، من كتر مشروعات النقل الجماعي المحترمة الواحد بقى يتلغبط فيهم، كل يوم في مصر فيه جديد، تحيا مصر».

اتفرجوا على العظمة.. مصر بتعمل جمهورية جديدة بجد

ونشر فيديو ثالث من منطقة ساحة الشعب والنصب التذكاري، وعلق، قائلًا: «هنا النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، اتفرجوا حضراتكم على العظمة مصر بتعمل جمهورية جديدة بجد في العاصمة الجديدة».

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية لعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي ذلك في إطار حرص رئيس الوزراء على متابعة حجم الأعمال المنفذة في «العاصمة»، ومن بينها متابعة جهود انتهاء تنفيذ الحي الحكومي، وعدد من المشروعات الهامة في مختلف أحياء وأنحاء «الإدارية».