موقع إلكتروني لتسجيل المواليد في بطاقة التموين.. متاح لـ22 فئة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، موقع تسجيل المواليد في بطاقة التموين عن طريق الإنترنت، وذلك من خلال الخدمات المقدمة للمواطنين عبر بوابة مصر الرقمية، والتي تتيح للمواطن ما يقرب من 10 خدمات تموينية مختلفة من بينها تخصيص موقع تسجيل المواليد في بطاقة التموين عن طريق الإنترنت من خلال خدمة إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا والمتاحة عبر بوابة مصر الرقمية.

المتاح لهم موقع تسجيل المواليد في بطاقة التموين عن طريق النت

وأكّدت وزارة التموين، أنه متاح لعدة فئات أعلنهم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والبالغ عددهم 22 فئة، الدخول على موقع تسجيل المواليد في بطاقة التموين عن طريق النت، حيث تتم إضافة هؤلاء المواليد حال صدور بطاقات تموينية جديدة للفئات التي حددها الوزير.

موقع تسجيل المواليد في بطاقة التموين عن طريق النت

** الدخول عبر بوابة مصر الرقمية من هنا.

** اختيار خدمة التموين.

** اختيار بند إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا من هنا.

** تدوين بيانات الأبناء المراد إضافتهم للتموين.

** تدوين بيانات الزوجة إذا كانت غير مقيدة تموينيًا.

** كتابة الرقم القومي للأبناء المكون من 14 رقمًا.

** تحديد صلة قرابة الأشخاص المضافين (ابن – ابنة – زوجة).

** تتبع حالة الطلب عبر بوابة مصر الرقمية.

تجدر الإشارة إلى أنَّ موقع تسجيل المواليد في بطاقة التموين عن طريق الإنترنت، لا يقبل إلا إضافة طفلين فقط للبطاقة التموينة إضافة إلى الزوج والزوجة، بحيث يكون عدد الأفراد المقيدين على البطاقة التموينة 4 أفراد بحد أقصى.

ما الفئات المسموح لها تسجيل المواليد في بطاقة التموين أون لاين

وتشمل الفئات المستحقة للدعم التموين، والمتاح لها الدخول على موقع تسجيل المواليد في بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية، هي: «المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي، المستحقون لمعاش السادات، المستحقون لمعاش مبارك، المستحقون لمعاش تكافل وكرامة، الأرامل، المطلقات، المرأة المعيلة، أصحاب الأمراض المزمنة، القصر الذين ليس لديهم عائل أو دخل ثابت، العمالة المؤقتة، العاملين بالزراعة، البائعة الجائلين، عمال التراحيل، السائقون، المهنيون، الحرافيون، المتعطلون ومن في حكمهم، الحاصلون على مؤهلات دراسية ومازالوا بلا عمل بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 2400 جنيه شهريًا، أصحاب المعاشات في القطاع الخاص أو الحكومي بحد تأميني أقصى 1500 جنيه وذوي الاحتياجات الخاصة».