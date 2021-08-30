من هي الزوجة المحرومة التي يحق لها الإضافة إلى بطاقات التموين؟

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بداية من أغسطس 2021، إضافة الزوجة المحرومة للبطاقات التموينية لاستحقاق السلع والمقررات التموينية التي تخصصها الحكومة شهريا لمستفيدي التموين.

من هي الزوجة المحرومة التي يحق لها الإضافة على بطاقات التموين؟

وأوضحت وزارة التموين، أنّ الزوجة المحرومة التي يحق لها الإضافة على البطاقات التموينية، هي: «الزوجة غير المقيدة على قاعدة بيانات مستحقي الدعم بالمنظومة التموينية، وغير المستفيدة للدعم التمويني الشهري».

شروط إضافة الزوجة المحرومة لبطاقات التموين

أوضحت وزارة التموين، أنّه على اعتبار أنّ الزوج أو رب الأسرة هو العائل لها، وكون الزوج مستفيدا من المنظومة ومستحق للدعم ومقيد في قواعد البيانات، فمن الطبيعي إضافة زوجته إلى البطاقة التموينية، وبالتالي فالشروط هي:

1- أن يكون الزوج مستفيدا من وزارة التموين.

2- أن يكون لديه بطاقة تموينية مفعّلة باسمه (بمعنى ألا يكون الزوج مستفيدا على بطاقة والديه التموينية) حيث يشترط أن تتم الإضافة على بطاقة الزوج نفسه.

3- ليس شرط أن تكون الزوجة مستفيدة سابقة للتموين على بطاقة أسرتها، (فمعني زوجة محرومة هي المواطنة التي لم تتمتع بالدعم التمويني مطلقا).

طريقة إضافة الزوجة المحرومة للبطاقات التموينية

وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة إضافة الزوجة المحرومة للبطاقات التموينية من خلال موقعي «دعم مصر» و«بوابة مصر الرقمية» تسهيلا على المواطنين، شرط أن يكون الزوج مستفيد للتموين ومقيدا على قاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني.

خطوات إضافة الزوجة المحرومة على بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

- يدخل الزوج إلى موقع بوابة مصر الرقمية من هنا.

- ينشئ الزوج حسابًا على الموقع من هنا.

- يدخل الزوج البيانات الشخصية المدونة ببطاقة الرقم القومي لديه.

- كتابة رقم الهاتف المحمول المدون باسمه لدى شركة الاتصالات.

- الضغط على بند موافق بالتعهد بأنّ كل ما ورد من بيانات صحيحة وعلى مسؤوليته الشخصية.

- يحصل الزوج على الرقم السري الخاص بحسابه.

- يدخل الزوج على خدمات التموين عبر بوابة مصر الرقمية من هنا.

- يختار الزوج بند إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيًا من هنا.

- يسجل الزوج البيانات الخاصة بالزوجة ويرفق صورة لقسيمة الزوج.

- يرسل الموقع رسالة تُفيد بإتمام إضافة الزوجة.