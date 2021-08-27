تفعيل البطاقة التموينية عبر بوابة مصر الرقمية.. اعرف الخطوات

يبحث العديد من المواطنين المستحقين للدعم التمويني، والحاملين للبطاقات التموينية، عن طريقة تفعيل البطاقة التموينية عبر بوابة مصر الرقمية، خاصة إذا كانت البطاقة التموينية حديثة الإصدار فإنها تكون بحاجة إلى التفعيل.

وتوفر بوابة مصر الرقمية للمواطنين العديد من الخدمات التموينية الكترونية توفيرا عليهم من عناء الذهاب لمكاتب أو مديريات التموين، ومنبين هذه الخدمات تأتي خدمة تفعيل البطاقة التموينية عبر بوابة مصر الرقمية.

خطوات تفعيل البطاقة التموينية عبر بوابة مصر الرقمية:

1 – الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية من هنا.

2- اختيار بند التموين.

3- الضغط على تفعيل بطاقة التموين.

4 – الضغط على ابدأ الخدمة.

5 – ملء بيانات البطاقة التموينية.

6 – ملء بيانات المستفيدين من البطاقة التموينية.

7 – اتباع الشروط الأحكام.

8 – الضغط على بند موافق.

9 – الضغط على خيار التالي.

10- يتم إرسال رسالة للهاتف المحمول المسجل على موقع بوابة مصر الرقمية بكود تفعيل الطاقة التموينية.

موعد استحقاق أول صرف لمقررات البطاقة التموينية

وبمجرد اتباع الخطوات السابقة من أجل تفعيل البطاقة التموينية على بوابة مصر الرقمية، تظهر للمواطن رسالة إلكترونية عبر الهاتف المحمول بأنه تم تفعيل البطاقة، مدون بها تاريخ استحقاق أول صرف للمقررات التموينية المخصصة للبطاقة.

ومن المفترض أن يلتزم المواطن بتاريخ صرف السلع التموينية المحدد له عبر رسالة بوابة مصر الرقمية المرسلة على الهاتف الشخصي المسجل عبر البوابة، حيث إن إرسال كود تفعيل البطاقة التموينية يتبعه إرسال موعد استحقاق البطاقة التموينية في صرف مقرراتها.

خدمات تموينية على بوابة مصر الرقمية

تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، 9 خدمات تموينية مقدمة إلكترونيا للمواطنين، وذلك عبر الدخول على بوابة مصر الرقمية، وهي:

1. تفعيل بطاقة تموين.

2. إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين.

3. إصدار بطاقة تموين جديدة.

4. نقل من محافظة إلى أخرى.

5. فصل اجتماعي.

6. ضم أفراد أسرتي.

7. الاستعلام عن صرف.

8. إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين تموينيا.

9. إضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط.