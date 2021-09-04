ابتهاجًا.. مقتل وإصابة 70 شخصًا إثر إطلاق مسلحي طالبان النار في الهواء

كشفت وسائل إعلام أفغانية عن أن عدد القتلى والجرحى جرّاء إطلاق النار في كابول مساء أمس الجمعة في إطار احتفالات حركة طالبان بسيطرتها على معقل المعارضة في ولاية بانجشير، يتجاوز الـ70 شخصًا.

وكانت أنباء وردت في وقت سابق عن مقتل ما لا يقل عن 17 شخصًا، وإصابة 41 آخرين في كابول بعد إطلاق النار في الهواء الذي قام به مسلحو طالبان، مساء الجمعة.

إطلاق النار «في الهواء»

وقال مصدر في طالبان وشهود عيان: إن المسلحين كانوا يطلقون النار ابتهاجًا، وسط أنباء متضاربة تحدثت عن سيطرتهم على ولاية بنجشير أمس الجمعة، وطمأن المصدر سكان كابول بأن إطلاق النار كان في الهواء، وأنه مرتبط بالاحتفال، مطالبًا ممثلي قيادة الحركة وأنصارها بوقف مثل عمليات إطلاق النار هذه.

وعود طالبانية بالمحاسبة

وأعلنت حركة طالبان أنه سيتم اعتقال المسلحين الذين أطلقوا النار في الهواء وتسببوا في مقتل المواطنين، وستجري محاسبتهم، حيث جاء في تغريدة نشرتها الحركة على تويتر: أن نائب زعيم طالبان، محمد يعقوب، أصدر سلسلة من الأوامر بحق من يطلقون النار في الهواء، وابتداء من يوم غد سيصادر فورًا سلاح كل من يطلق النار في الهواء في كابول أو مدن أخرى، وستتم محاسبة مرتكبي هذه الأعمال.

وفي الليلة الماضية، قالت مصادر في طالبان: إن بنجشير قد تمت السيطرة عليها، مضيفة أن جميع جنود المقاومة في ولاية بنجشير قد تم أسرهم، وفر نائب الرئيس الأفغاني عمرو الله صالح، وزعيم المقاومة أحمد مسعود.

إلا أن صالح نفى فيما بعد تصريحات طالبان بشأن الاستيلاء على الولاية، مشيرًا إلى أن المقاومة مستمرة، وهو لم يغادر البلاد، بل باقٍ في بنجشير.