دار الإفتاء عن «آداب العطس»: الحمد والتشميت

أصدرت دار الإفتاء المصرية، فتوى رسمية نشرت على الموقع الرسمي لدار الإفتاء على شبكة الإنترنت وحملت رقم 2736، حول «آداب العطس»، ردا على سؤال ورد للدار حول: «ماذا يقول من عطس؟ وماذا يقال له؟».

ماذا يقول من عطس؟

وقالت دار الإفتاء: «عن سالم بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: الْحَمْدُ للهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، أَوِ: الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، رواه أحمد، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: الْحَمْدُ للهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، رواه أبو داود والحاكم».

حكم التحميد للعاطس

وحول حكم التحميد للعاطس، أضافت دار الإفتاء: «اتفق العلماء على أنه يسن للعاطس إذا عطس أن يحمد الله فيقول: الحمد لله، ولو زاد رب العالمين كان أحسن كفعل ابن مسعود رضي الله عنه، ولو قال: الحمد لله على كل حال، كان أفضل كفعل ابن عمر رضي الله عنهما، وقيل: يقول: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، كفعل غيرهما».

حكم تشميت العاطس

وعن ماذا يقال لمن عطس؟، قالت دار الإفتاء إن «التشميت» هو الدعاء بالخير والبركة، وقد اتفق الفقهاء على مشروعيته، واختلفوا في درجة المشروعية، فذهب الجمهور إلى أنه واجب، وذهب الشافعية إلى أنه سنة؛ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللهَ فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ: يَرْحَمُكَ اللهُ» رواه البخاري.

ماذا يقال لمن عطس؟

وأضافت دار الافتاء: «التشميت يكون بقول المسلم لأخيه العاطس: يرحمك الله، فيرد عليه العاطس بقوله: يهديكم الله ويصلح بالكم؛ وذلك لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُل: الْحَمْدُ للهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ» رواه البخاري».

وتابعت دار الإفتاء: وعليه: فحمد العاطس سنةٌ، والتشميت واجبٌ عند الجمهور وسنةٌ عند الشافعية، والرد على التشميت سنةٌ، وإن لم يحمد اللهَ العاطسُ بعد عطسته فلا يشمت؛ لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتُوهُ، فَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللهَ فَلا تُشَمِّتُوهُ» متفق عليه.