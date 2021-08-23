دار الإفتاء عن تدشين حساب على «تيك توك»: سنستخدم الرسوم المتحركة

علق الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على تدشين الدار حساب على منصة التواصل الاجتماعي «تيك توك»، موضحًا: «هناك واجب نستشعره وبخاصة بعدما انتهت أعمال المؤتمر السادس للأمانة العامة لدور الإفتاء في العالم، وكان المؤتمر عن التحول الرقمي وأهميته، وكان جزءًا منه التعامل مع السوشيال ميديا»، مشيرًا إلى أن ردود دار الإفتاء عبر منصة تيك توك ستتميز بالتنوع ما بين مقاطع الفيديو المباشرة للإجابة على الأسئلة وبعض تجارب الرسوم المتحركة، والمحتوى الذي تعالجه هذه المقاطع يشغل المراحل العمرية المختلفة.

11 مليون متابع على صفحة فيس بوك

وأضاف عمران، خلال لقاء مع الإعلامي عمرو خليل مقدم برنامج «من مصر»، الذي يعرض عبر شاشة cbc: «أصبح واجبا في أعناقنا أن نملأ هذا الفراغ حتى لا يُترك لكي يعمل فيه غير الصالحين وأصحاب الأفكار المعروفة وغير المشبوهة»، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية اقتحمت عالم السوشيال ميديا منذ وقت مبكر، ولديها صفحة كبيرة على فيس بوك يتابعها ما يقرب من 11 مليون متابع، كما أن لديها قناة على منصة الفيديوهات الشهيرة «يوتيوب».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «لكل مرحلة سنية من مراحل الإنسان لها أسئلتها واهتماماتها وكلهم يشتركون في الأمور الدينية حتى وإن اختلفت الأسئلة باختلاف المراحل العمرية، ومن ثم فإن نوع الأسئلة التي ستجيب عليها الدار وطريقة تناول الإجابات ستختلف وفقا للفئات العمرية».

وأكد على أن المقاطع التي ستنشرها دار الإفتاء المصرية ستكون ذات رسالة تصل بشكل لافت للنظر وتجيب عن اهتمام لدى المرحلة السنية المحددة، لأنها عملة صحيحة ستطرد العملة الزائفة.