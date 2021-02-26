نصائح هامة من «الصحة» للطلاب قبل الامتحانات: التزموا بآداب العطس

وجّهت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح الهامة للطلاب تزامنا مع إجراء امتحانات نصف العام وانتشار جائحة فيروس كورونا، في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على صحة وسلامة الطلاب والحفاظ على استقرار المنحنى الذي استمر على مدار 4 أسابيع متتالية.

التشديد على ارتداء الكمامات والبعد عن الزحام

وضعت وزارة الصحة والسكان خطة وقائية بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم لحماية الطلاب، والتي تضمّنت على «التشديد على ضرورة ارتداء الكمامات قبل الامتحان وبعده وأثناء تأدية الامتحان أيضا، والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس من قبل أولياء الأمور أمام اللجان وكذلك الطلاب».

وتابعت الوزارة في خطتها: «يجب قياس درجة الحرارة للطلاب، وحال ارتفاع درجة الحرارة، يجب إبلاغ ادارة المدرسة للتعامل مع الحالة، كما يجب عدم تبادل الأدوات الشخصية مع الآخرين كالأقلام».

وأضافت الوزارة أنّه يجب اتباع «آداب العطس والسعال» والبعد عن ملامسة الأسطح، وحال لمس الأسطح أو الدخول إلى دورات المياه، فيجب غسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية أو فركها بالكحول وتجفيفها جيدا.

وشددت الوزارة على إدارات المدرسة بالحفاظ على التباعد الاجتماعي والحرص على ترك مسافة بين كل طالب وآخر بمسافة لا تقل عن متر أو مترين، مشيرة إلى ضرورة أخذ قسط كافٍ للطلاب من النوم للمساعدة على تنشيط الذاكرة والتغذية الجيدة.

وحرصت الوزارة على تحذير الطلاب من تناول المواد التي تساعد على التنبيه كالقهوة والنسكافيه أو غيرها من المواد المنبهة، والبعد عن تناول الطعام من الباعة الجائلين بعد أداء الامتحان.

وتواصل وزارة الصحة والسكان تقديم الروشتة العلاجية للمواطنين، ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة في أرجاء الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية.