دمشق توافق على طلب لبنان مرور الغاز المصري عبر الأراضي السورية

قال الأمين العام للمجلس الأعلى «اللبناني- السوري»، نصري خوري، إن سوريا وافقت على طلب الجانب اللبناني السماح بمرور الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية إلى لبنان وفقا لوكالة الأنباء السورية «سانا».

وأضاف خوري: أن ذلك جاء بعد جلسة المحادثات السورية اللبنانية في مبنى وزارة الخارجية السورية، اليوم، موضحا «الجانب اللبناني طلب إمكانية مساعدة سوريا للبنان في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية، ورحب الجانب السوري بالطلب وأكد استعداد سوريا لتلبية ذلك».

وتابع خوري: «اتفق الجانبان على متابعة الجوانب الفنية التفصيلية من خلال فريق فني مشترك لمناقشة القضايا المتعلقة بالأمور الفنية في كلا البلدين».

يشار إلى أنه وصل اليوم السبت إلى معبر جديدة يابوس على الحدود السورية وفد وزاري لبناني برئاسة نائبة رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال، زينة عكر، حيث بحث الوفد اللبناني، مع المسؤولين السوريين قضايا التعاون الثنائي بين البلدين، ومنها «خطة استجرار الطاقة والغاز من مصر والأردن عبر الأراضي السورية»، حيث التقى الوفد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، وعددا من المسؤولين السوريين.

أزمة الطاقة في لبنان

ويشهد لبنان الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من ستة ملايين نسمة، أزمة اقتصادية وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ الأزمات على كوكب الأرض في العصر الحديث، حيث يكافح البنك المركزي لتحمل الواردات الأساسية، بما في ذلك الوقود، ما تسبب في نقص وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة لمدة تصل إلى 22 ساعة في اليوم.