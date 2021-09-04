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تخفيض نسبة القبول بكلية الشرطة لـ60%.. ومد موعد التقدم للالتحاق

ومد موعد التقدم للالتحاق حتى 16 سبتمبر

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الوطن
03:04 م | السبت 04 سبتمبر 2021
أكاديمية الشرطة

أكاديمية الشرطة

قررت وزارة الداخلية تخفيض نسبة القبول بكلية الشرطة لـ60%، نظرا لتداعيات انخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية والخاصة. 

وقالت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها، إنه في «إطار حرص وزارة الداخلية على توسيع قاعدة الاختيار من الطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، وفي ضوء النتائج والنسب المئوية للمجموع لطلبة الثانوية العامة للعام الدارسي 2021 فقط، وما ترتب عليه من تداعيات لانخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية والخاصة، فقد قرر محمود توفيق – وزير الداخلية الموافقة على تخفيض نسبة القبول بكلية الشرطة من (الحاصلين على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية التي تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية لهذا العام) ليكون 60% بدلاً من 65% من المجموع الكلي للدرجات».

وأضافت: «كما تقرر مد موعد التقدم للالتحاق بالكلية حتى يوم الخميس الموافق 16/ 9/2021، بدلاً من يوم الإثنين الموافق 6/9/2021».

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