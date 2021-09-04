بعد ظهورها في الصعيد.. تعرف على طرق مكافحة دودة الحشد في الذرة

تعد دودة الحشد الخريفية واحدة من أخطر الآفات التي تسببت في تدمير محصول الذرة للعام الحالي 2021، كما أنها يمكن أن تلتهم 80 محصولاً آخر في أيام معدودة من بينها الأرز والقطن وقصب السكر والذرة الرفيعة وغيرها من المحاصيل المهمة، ومع إعلان وزارة الزراعة ظهور الدودة في صعيد مصر وبعض محافظات الدلتا، نستعرض في التقرير التالي الدليل المتكامل لمقاومة ومكافحة دودة الحشد الخريفية وفقاً لبرنامج وضعته منظمة الأغذية والزراعة «فاو» التابعة لهيئة الأمم المتحدة.

وتؤكد «فاو» ضرورة زراعة أصناف عالية الجودة قادرة على التحمل، مع إزالة الأعشاب باسـتمرار لتقليل العوائل الأخرى، وكذلك يجب على المزارع بدء الموسم الزراعي بالحراثة العميقة للتربة لتعريض اليرقات والعذارى الموجودة في التربة لأشعة الشمس، وتجنب الزراعة المتأخرة والزراعة المتداخلة.

ومن بين طرق الوقاية، جمع النباتات المصابة للتخلص من مصادر الإصابة المستقبلية وذلك بوضعها في أكياس بلاستيكية سوداء محكمة الإغلاق وتعريضها لأشعة الشمس، ومن ثم التخلص منهـا بطريقة آمنة خارج الحقل.

زيادة التنوع النباتي

وفقا لمنظمة «فاو» فإنه في حالة وجود خليط من النباتات، أو المحاصيل في نفس القطعة فإن الفراشات المؤنثة، تصاب بارتباك يقلل من وضع البيض، مثل زراعة الذرة مع محاصيل أخرى مثـل البقوليات والبطاطا الحلوة.

تقنية الجذب والدفع لمكافحة دودة الحشد

تعد تقنية الجذب والدفع مثالاً جيداً على جدوى التنوع النباتي وذلك باستخدام بعض الأنواع النباتية التي تدفع دودة الحشد الخريفية بعيداً عن المحصول، وكذلك زراعة نباتات أخرى خارج الحقول لجذب هذه الآفة اليها، كذلك التعقيم الشمسي للتربة للتخلص من أطوار الحشرة المختلفة.

كيفية المكافحة الميكانيكية لدودة الحشد

وفقا لمنظمة «فاو» يجري جمع وسحق كتل البيض واليرقات الصغيرة يدويا، كما يمكن وضع الرمل أو التربة في قلب النبتة التي تتغذى عليها الدودة لخنق اليرقات، وعند العثور على يرقات ميتة طبيعيا يمكن تجميع هذه اليرقات وطحنها ورشها مرة أخرى، لاحتمال احتوائها على المرض المتسبب، في موت اليرقات.

جذب المفترسات والمتطفلات لمكافحة دودة الحشد

يمكن جذب النمل من خلال وضع المحلول السكري الذي يعتبر من المفترسات لدودة الحشد الخريفية، كما يمكن مكافحة دودة الحشد باستخدام مبيدات حيوية مثل رش المبيد الحيوي بكتيريا Bacillus، أو thuringiensis وفطر Beauveriabassiana في الأطوار اليرقية الأولى للحشرة.

تشير «فاو» أنه يمكن استعمال الطفيليات والمفترسات بإطلاق المفترسات كحشرة أبو مقص والبقة المفترسة insidiosus Orius التي تتغذى على البيض واليرقات للحشرة، واستخدام مبيدات حيوية مستخلصة من الكائنات الحية، واستخدام المبيد الحيوي الحشري Spinosad، أو استخدام مستخلصات النباتات، والرش بمبيدات نباتية مثل النيماو الازاديراختين.

مبيدات يمكنها القضاء على دودة الحشد

يمكن مكافحة دودة الحشد كيميائيا، وذلك باستعمال المبيد الحشري المناسب المتخصص لحشرات حرشفية الأجنحة، مثل مبيد Indoxacarb, benzoate Emamectin, cyhalothrin Lambda, Chlorantraniliprole، ومعظم هذه المبيدات فعالة لأعمار اليرقية الصغيرة للحشرة، وترش في داخل قمع النبات حتى يكون المبيد فعالا، ويرش المبيد الحشري في وقت مبكر من الصباح أو المساء، نظرا لكون الحشرة عثة ليلية، كما يجب استخدام تركيز عال لمكافحة الأعمار اليرقية الكبيرة، ووضع برنامج إدارة المقاومة وتدوير استخدام المادة الفعالة للمبيدات التي يكون طريقة تأثيرها على الحشرة مختلفا كل 30 يوما، مع ضرورة التقيد بمعدل استخدام المبيد وفترات استخدامه الموصى بها وفقا للتعليمات الموضحة على بطاقة البيان.