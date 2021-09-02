أمين «الأعلى للجامعات الخاصة»: تخصيص 5% منح دراسية للعام الجديد (حوار)

أكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن الحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات لكليات القطاع الخاص، هي للتقدم وليس للقبول، موضحا أنه سيتم الإعلان عن الحد الأدنى للقبول يوم 9 سبتمبر الحالي، وسيكون اختيار الطلاب بناء على الأعلى مجموعا، وفقا للأعداد المقررة للقبول بكل كلية، لافتا إلى أن اختيار الطلاب هذا للعام سيكون إلكترونيا وفقا للحدود الدنيا المعلنة، ولن تكون هناك اختبارات قبول للطلاب للالتحاق بالجامعات الخاصة.

«الغر»: 5% منح دراسية للمتفوقين.. والطالب يتقدم لها في الجامعة مباشرة

وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في حوار لـ«الوطن»، أن الأعلى للجامعات أتاح التقدم للطلاب للمنح الدراسية المجانية، سواء الكلية أو الجزئية، موضحا أن التقدم سيكون للجامعات مباشرة، وتم تحديد نسبة 5% منح دراسة لكل جامعة وفقا للأعداد المقررة لها للقبول بكل كلية، وهناك العديد من الاشتراطات يجب توافرها في الطالب للحصول علي المنحة، وإلى نص الحوار:

* حدثنا عن إجراءات تدشين أول تنسيق إلكتروني موحد للجامعات الخاصة؟

- الموقع بدأ العمل رسميا بالفعل منذ الثلاثاء الماضي، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلي للجامعات الخاصة، وبدأ الطلاب التسجيل والدخول، ودخل علي الموقع أكثر من 60 ألف طالب للاطلاع على تفاصيل وخريطة عمل الموقع. وأناشد جميع الطلاب عدم الاستعجال في كتابة وتسجيل الرغبات، ويجب مراجعتها جيدا، وهناك إمكانية لتعديلها وعلى الطلاب الاختيار الصحيح للكليات وفقا للمجموع الأقرب للالتحاق بها.

* هل متاح للطالب التوجه للجامعة لمساعدته في كتابة الرغبات وتحميل الأوراق والمستندات على الموقع الإلكتروني؟

- هذا غير متاح في أي جامعة، فالطالب لا يقوم بالتسجيل إلا من خلال الموقع الإلكتروني، وهناك فريق دعم كامل للاستفسارات على الموقع يجيب على كل التساؤلات.

* هل هناك امتحانات قبول للالتحاق بالجامعات الخاصة؟

- لا توجد أي اختبارات كشرط للالتحاق، ومن تقدموا قبل القرار سيتم النظر في موقفهم، وحذرنا كثيرا من التعامل المادي مع الجامعات قبل التنسيق الإلكتروني، وكل الجامعات تعلن عن كلياتها ومصروفاتها والبنوك التابعة لها، ونظام الدفع سيكون أمام جميع الطلاب على الموقع الإلكتروني للتنسيق الموحد للجامعات الخاصة.

الحدود الدنيا للكليات المعلنة حاليا للتقدم وليس القبول.. وعلى الطلاب التأني في الاختيار وفق المؤشرات المعلنة

* ومتى سيتم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الخاصة؟

- 9 سبتمبر الجاري، وسيتم إعطاء الطالب فرصة 3 أيام عمل، لسداد المصروفات الدراسية للكليات، تبدأ من الأحد المقبل 12 سبتمبر حتى الثلاثاء 15 من الشهر نفسه.

* كيف سيتم اختيار الطلاب للالتحاق بالجامعات الخاصة؟

- سيتم الاختبار وفقا لرغبات الطالب بشكل الكتروني 100%، ولن تكون هناك وساطة أو محسوبية، ونسعى لتحقيق الشفافية والنزاهة. ولا يوجد تحويل وكل طالب يجب أن يختار الكلية والجامعة الأقرب إليه.

* وماذا عن المنح الدراسية لطلاب الجامعات؟

- هناك نوعان من المنح، الأولى ما يتم منحه من الجامعات الأهلية، وهي منحة دولة وتكون للطلاب المتفوقين، والثاني يتعلق بالجامعات الخاصة، وتم منح 5% لكل جامعة يتم قبولها من إجمالي الإعداد المقررة للقبول بها، وتقدم للطلاب غير القادرين الأعلى مجموعا. وبدأ بالفعل التقدم للمنح عن طريق الجامعة مباشرة.

لا زيادة في المصروفات الدراسية بنسب كبيرة.. وكل كلية طب جديدة ملزمة بإنشاء مستشفى تابع لها

* هل هناك زيادة بمصروفات الجامعات الخاصة؟

- لم ترتفع كثيرا عن العام الماضي.

* كم طالب تقدم لتنسيق الجامعات الخاصة من خلال الموقع الإلكتروني الموحد؟

- يصل حتى الآن إلى 15 ألف طالب وطالبة لمختلف الشعب الدراسية، واستوفوا الرغبات الخاصة بهم، بجانب 10 آلاف طالب تحت الإعداد.

* هل الحد الأدنى المعلن عن تنسيق الجامعات الخاصة هو الحد لدخول الطالب الكلية، أم سيكون هناك تنسيق آخر؟

- الحد الأدنى للتقدم هو الطب البشري 87%، وطب الأسنان 85%، والعلاج الطبيعي 83%، والصيدلة 83%، والطب البيطري 77%، والهندسة 75%، وعلوم الحاسب 68%، والتكنولوجيا الحيوية 65%، وتكنولوجيا العلوم الصحية 65%، والعلوم الأساسية 60%، والفنون 64%، والإعلام 60%، واللغات والترجمة 60%، والاقتصاد والإدارة 58، والتربية 55%، والسياحة 55%، والزراعة 55%، والحقوق 55%، والتمريض 55%.

ولكن بالنسبة للقبول سيتم تحديده بناء على أعداد الطلاب بالنسبة للأماكن الشاغرة لهم بالجامعات، خاصة وأن أعداد الطلاب المتقدمين أعلى من أعداد الأماكن الشاغرة، وبالتالي يتم أخذ أعلى المتقدمين بالنسبة للمجموع، والأعداد المقرر قبولها بالجامعات الخاصة المرحلة الأولى 40 ألف طالب.

* هل يحق لطلاب الدبلومات الفنية التقدم للجامعات الخاصة؟

- يحق لهم في المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات.

* وماذا عن قانون تنظيم الجامعات الخاصة؟

- لايوجد أي تعديلات بالقانون إلا الفصل بين مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية.

* هل سيتم استصدار قرارات إنشاء جامعات خاصة الفترة المقبلة؟

- يوجد عدد من الطلبات لإنشاء جامعات جديدة ولا توجد قرارات حاليا، ولدينا مخطط تحت إشراف الدكتور المهندس شريف إسماعيل، بالاطلاع على جميع ما يتم التقدم به من قبل أي مؤسسة لإنشاء جامعة، والوزارة لا تتخذ إجراءات إلا بعد الاطلاع الكامل من قبل اللجنة، ومراجعة الاشتراطات، وأبرزها احتياجات المنطقة التي سيتم إنشاء الجامعات بها للتخصصات منعا للتكرار.

* هل تنسيق التقدم بجامعة سيناء يختلف عن تنسيق التقدم بالجامعات الخاصة؟

- جامعة سيناء موجودة تحت مظلة الأعلى للجامعات الخاصة، ولكن تنسيقها مثل باقي الجامعات الأهلية، وبالنسبة لجامعة الملك سلمان، فإنه يتم تشجيع الطلاب للالتحاق بالجامعة لكون المنطقة جديدة.

* ماذا عن إنشاء المستشفيات الجامعية لكليات الطب الخاصة؟

- لا يوجد تعاقد حاليا، كل جامعة تنشئ كلية طب يجب أن تنشئ مستشفى تابع لها، وبالنسبة لجامعة النهضة فهي لديها حاليا فترة انتقالية لإنشاء مستشفى خلال سنتين.

* ماذا عن الاستعداد للعام الدراسي الجديد؟

- استعددنا بكافة الإمكانيات، وأبرزها بدء تطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعات وتم توفير اللقاحات، وسيحصل عليها الطلاب قبل 9 أكتوبر، وسيتم التوسع في التعليم وجها لوجه، بجانب استمرار نظام التعليم الهجين.

* ما رسالتك للطلاب وأولياء الأمور؟

- يجب التأني في كتابة الرغبات وكذلك كتابة الرغبات وفقا للمجموع والقدرات الشخصية.