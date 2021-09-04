مؤشرات نتيجة تنسيق كلية التعدين والبترول بمطروح 2021

يترقب الآلاف من طلاب تنسيق المرحلة الثانية 2021 للجامعات الحكومية، غلق باب الموقع الإلكتروني لتسجيل الرغبات مساء اليوم، لمعرفة موعد نتيجة التنسيق التي من المقرر أن تُعلن خلال 72 من غلق باب التسجيل؛ لذا يبحث العشرات من الطلاب المسجلين بالمرحلة علمي رياضة عن نتيجة تنسيق كلية التعدين والبترول بمطروح 2021-2022، خاصة وأنه لم يتم الإعلان عن الحد الأدنى لها خلال المرحلة الأولى الأسبوع الماضي، من قبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

كلية التعدين والبترول بمطروح في المرحلة الثانية

وعن نتيجة تنسيق كلية التعدين والبترول بمطروح 2021، أظهرت نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات عدم اكتمال الأعداد المقررة للطلاب؛ مما أدى إلى هبوطها للمرحلة الثانية 2021، خاصة وأنها تخضع للتوزيع الجغرافي.

وتوضح المؤشرات أن يتوقف الحد الأدنى للكلية عند 79.6% نظرا لأن هناك عددًا من الأماكن الشاغرة بها، من المرحلة الأولى، بجانب عدم وجود شرائح مجاميع الثانوية العامة في تلك المحافظات التي تؤهل للالتحاق بالكلية.

والجدير بالذكر أن الحد الأدنى لنتيجة تنسيق كلية التعدين والبترول بمطروح 2020، كان 398.5 درجة وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن الحد الأدنى للقبول بالكلية خلال الأسبوع الجاري أثناء إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 للجامعات الحكومية، على أن يتم بعدها فتح مرحلة تقليل الاغتراب للجامعات الحكومية للمرحلتين الأولى والثانية عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات.

يشار إلى أن كلية التعدين والبترول بمطروح، تضم قسمين، الأول: البترول، والثاني: تعدين.