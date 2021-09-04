مصرع شخص وإصابة آخرين في 3 حوادث سقوط من «علو» بالعلمين

لقى عامل مصرعة وأصيب اثنان آخران، في 3 حوادث منفصلة ناجمة عن سقوط من «علو» في مدينة العلمين الجديدة، وعدد من قرى الساحل الشمالي الغربي، تم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحوادث.

«محمود» يسقط جثة هامدة من الداون تاون بالعلمين الجديدة

استقبل مستشفى العلمين النموذجي، اليوم السبت، مواطن يُدعى «محمود شعبان السيد تميم»، 27 سنة، عامل، من سوهاج، وصل إلى المستشفى جثة هامدة، إثر سقوط من علو في منطقة الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة.

إصابة شاب سقط من علو في قرية سياحية بالساحل الشمالي

وأصيب شاب يُدعى «علي خلف الله محمد»، 29 سنة، من سوهاج أيضاً، إثر وقوع حادث سقوط من علو في قرية «مراسي» بالساحل الشمالي، مما أسفر عن إصابته باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالفقرات القطنية والضلوع واشتباه نزيف داخلي بالبطن، وجرح رضي باليد اليمنى، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقله إلى مستشفى العلمين، حيث يخضع للعلاج حالياً.

إصابة شاب بالحي اللاتيني في الساحل الشمالي

وأصيب شاب إثر سقوط جسم صلب عليه من أعلى في الحي اللاتيني بمدينة العلمين الجديدة، يُدعى «محمد ثابت أحمد»، 30 سنة، وجرى نقله إلى مستشفى العلمين، وتبين أنه من أسيوط، وبتوقيع الكشف الطبى عليه، تبين إصابته باشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح بفروه الرأس حوالي 20 سم، مع اشتباه نزيف داخلي في المخ، واشتباه خلع بالكتف الأيمن.

ويجرى استكمال جميع الفحوصات الطبية للمصابين من أشعة وتحاليل وعلاج بقسم الطوارئ، والتحفظ على الجثة في ثلاجة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة، وتمن تحرير محاضر بقسم شرطة العلمين وتولت النيابة التحقيق.